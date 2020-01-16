Клубы РФПЛ поддержали расширение премьер-лиги до 18 клубов

На состоявшемся заседании общего собрания клубов РФПЛ большинство делегатов проголосовали за увеличение количества участников премьер-лиги с 16 до 18 команд.

Самым интересным пунктом собрания стал вопрос о расширении количества участников турнира РПЛ. Этот вопрос обсуждается давно, и специалисты и любители футбола разделились на два лагеря - одни уверены, что это делать нужно, другие считают, что подобный шаг не принесет никакой пользы.

По итогам голосования большинство сделало выбор в пользу расширения РПЛ. "Большинство клубов поддержало идею расширения до 18 команд, - сказал журналистам после заседания генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. - Если расширять, то делать это подготовленно. Необходимо проанализировать ситуацию в Футбольной национальной лиге. Плюс нельзя нарушать спортивный принцип".

Против этой инициативы с самого начала выступал московский "Спартак". Как стало известно корреспонденту "РГ", и на этот раз руководство "красно-белых" голосовало против. Поддержал своих принципиальных соперников, по имеющимся данным, и "Зенит".

Теперь окончательное решение по этому вопросу примет исполком РФС. Тогда и станет понятно, с какого сезона это увеличение числа участников может вступить в силу.

Очевидно, что главной проблемой на пути расширения РПЛ станет вопрос финансирования. В настоящий момент даже лидеры ФНЛ с трудом смогут набрать необходимые средства. Плюс может возникнуть проблема со стадионами. Есть риск, что уровень РПЛ с увеличением числа участников заметно упадет, поскольку разрыв между лидерами и аутсайдерами, особенно касающийся финансовых возможностей, станет просто огромным. Да и календарь турнира также добавит проблем. Тут и с 16-ю командами РПЛ не всегда удавалось избегать ошибок.

Помимо этого, клубы проголосовали за изменение системы проведения Кубка России. Причем решение принято с перевесом в один голос. Рассматривается вариант с освобождением участвующих в еврокубках команд от матчей в 1/16 Кубка.

На пять лет продлили полномочия президента РФПЛ Сергея Прядкина.