В Москве прошло общее собрание клубов российской Премьер-лиги (РПЛ). По итогам заседания был принят ряд важных решений.

"Спартак" и ЦСКА - одни из тех команд, которые ни разу не вылетали из отечественной Премьер-лиги. Фото: РИА Новости

В частности, большинство представителей турнира выступили за увеличение числа команд - участниц чемпионата с 16 до 18. С какого сезона будут внесены эти изменения - пока неизвестно. Окончательное решение может быть принято чуть позднее на исполкоме РФС.

- Мы считаем, что если и расширять лигу, то делать это надо тщательно. Необходимо проанализировать ситуацию в Футбольной национальной лиге (ФНЛ - второй по рангу дивизион в чемпионате России). Плюс нельзя нарушать спортивный принцип. Если эти критерии удастся соблюсти, то, наверное, РФС поддержит такую идею, - подчеркнул генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Отметим, что за всю историю высшего дивизиона было четыре сезона, когда в турнире принимали участие 16 команд. В 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году - 20, которые были разделены на две группы.

Одновременно клубы РПЛ проголосовали за реформу Кубка России. Что именно изменится - не сообщается. Но, по словам Бабаева, "РФС выступил с интересной инициативой". В последний раз формат проведения соревнования претерпел изменения в 2018 году, когда было принято решение, что со стадии четвертьфинала в Кубке будет по два матча.

- Цель - сделать так, чтобы топ-клубы относились к Кубку с максимальной серьезностью с самой первой стадии своего участия, - сообщил журналистам директор РПЛ по маркетингу Евгений Савин. - Мнения разделились, но тот формат, который есть, большинство команд поддержали.

Из остальных важных новостей - президент РПЛ Сергей Прядкин был досрочно переизбран на новый пятилетний срок. Прядкин работает в организации с 2001 года. С 2017 года он занимает свой нынешний пост. В предыдущий раз функционер был переизбран в апреле 2015 года.

Савин также рассказал, что РПЛ получала предложения из стран СНГ о проведении на их территории матча за Суперкубок России. По его словам, такой вариант возможен.

- Если будет хорошее предложение с коммерческой и логистической точек зрения, то, конечно, мы его рассмотрим. На сегодня день решения, будет ли он за рубежом или нет, еще нет. К нам уже обращались по этому поводу, но эти предложения нас не устроили, - подытожил Савин.

Тем временем стало известно, что футболисты из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в чемпионате России с 1 июля 2020 года. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации. Данное изменение коснется также волейбола, гандбола, хоккея с мячом, хоккея на траве, баскетбола и регби. Ранее легионерами перестали быть граждане Беларуси. Напомним, что в состав ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия.