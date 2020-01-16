Комитет Госдумы рассмотрит поправки в законопроект о школьном питании

Реализация части поручений президента Владимира Путина потребует внесения поправок в закон "Об образовании" и изменений в бюджет. Об этом заявил глава Комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

В частности, депутат напомнил, что законопроект о питании школьников Комитет уже рассмотрел во втором чтении. Однако к нему следует вернуться, "потому что президент обозначил сроки, которых нет в нашем законопроекте".

Напомним, Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию поручил обеспечить бесплатным горячим и здоровым питанием абсолютно всех учеников начальной школы. Система должна заработать уже в сентябре 2023 года.

Но в законопроекте, который рассматривала, но еще не приняла Госдума, речь шла о том, чтобы ввести такую норму уже в 2020 году. В документе вводится понятие "здоровое питание" и определяются его принципы. Что самое главное - прописывается гарантия того, что школа будет обязана обеспечить ребенка хотя бы одним горячим блюдом (не считая горячего напитка) во время учебного дня.

- Естественно, понадобятся какие-то переходные положения для введения в действие этого закона, потому что президент правильно обратил внимание на то, что субъекты Федерации в разной степени готовы к внедрению этой нормы, - добавил Вячеслав Никонов.

По его словам, эти поправки будут рассмотрены уже на следующем заседании Комитета, а сам закон может быть принят достаточно быстро, так как обладает высокой степенью готовности.

Вячеслав Никонов уточнил, что введение закона потребует поправок в бюджет, и здесь Комитет выступит уже в качестве соисполнителя, чтобы внести изменения в закон "О федеральном бюджете на 2020-й и плановый период на 2021-2022 годы" и обеспечить бесплатное горячее и здоровое питание всем ученикам начальной школы с 1-го по 4-й классы.

Кроме того, по мнению Вячеслава Никонова, законодательного оформления требует предложение президента дать возможность студентам после второго курса выбирать новые направления, программы обучения, включая смежные профессии. "Я не исключаю, что здесь потребуется тоже законодательное изменение", - отметил Никонов. Указанный пакет законопроектов Комитет сможет реализовать достаточно оперативно.