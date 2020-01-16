Лавров: Я всегда честно исполнял свои обязанности

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что всегда честно выполнял свои обязанности и продолжит это делать.

"Я все эти годы, сразу после окончания института, не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности. Продолжаю это делать и сейчас", - заявил Лавров, выступая в ташкентском филиале МГИМО (У) МИД РФ.

Один из студентов задал министру вопрос о том, какими качествами должен обладать настоящий дипломат. На это Лавров ответил, что "ни искусственный интеллект, ни что-либо еще не заменит дипломата как человека". По мнению министра, на дипломатическом поприще не удастся добиться ни одного решения без личной встречи с человеком или людьми, от которых также зависит успех переговоров. При этом встреча эта должна быть нацелена на поиск баланса между интересами обеих сторон.

"Никогда ни одна машина очных контактов не заменит", - пояснил глава российского МИД, добавив, что дипломатия - это умение договариваться, которым ни одна машина никогда не овладеет.