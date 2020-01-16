Новости

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из СИЗО 15:26
Фото: певец Влад Топалов перенес вторую с начала года операцию 15:19
Почти 6 тыс. пострадавших от паводка в Иркутской области приобрели жилье 15:18
Сеул потратит на развитие науки и технологий более 21 миллиарда долларов 15:18
В Москве повторился температурный рекорд почти вековой давности 15:13
СМИ: Боксеру Ковалеву грозит до четырех лет тюрьмы по новому иску в США 15:08
В Сети появился изначальный сценарий девятого эпизода "Звездных войн" 15:06
Матвиенко: Мишустин знает, что делать для роста экономики 15:05
Мишустин назвал майские указы Путина обязательными к исполнению 15:04
Kia начала продажи универсала и кроссовера Ceed на электричестве 15:02
Мишустин: Вопросы АПК и развития сел будут важнейшим приоритетом работы 14:58
В аэропорту Хельсинки появились туалеты для животных 14:58
В Уфе возбудили дело по факту взрыва газа в жилом доме 14:51
Россияне смогут оплатить покупку квартиры банковской картой 14:42
В Ленобласти завели дело о попытке похищения школьницы 14:33
У стрелявшего в суде Новокузнецка был конфликт с раненой женщиной 14:18
В Карелии побит температурный рекорд вековой давности 14:18
В Башкирии педиатра будут судить за смерть 16-летней пациентки 14:17
Лавров: Я всегда честно исполнял свои обязанности 14:16
Видеотрансляция: Госдума рассматривает кандидатуру премьер-министра 14:13
В Ульяновске таксист опустошил счет пассажира, забывшего телефон 14:13
В Госдуме ждут от Мишустина активного решения задач развития экономики 14:11
Телеканал СТС показал пилот сериала про регби 14:10
Могут ли оштрафовать за замерзшую "омывайку" 14:04
В Австрии горожане могут завести виртуальный огород 14:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 14:16
Рубрика: Власть

Лавров: Я всегда честно исполнял свои обязанности

Текст: Диана Ковалева
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что всегда честно выполнял свои обязанности и продолжит это делать.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

"Я все эти годы, сразу после окончания института, не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности. Продолжаю это делать и сейчас", - заявил Лавров, выступая в ташкентском филиале МГИМО (У) МИД РФ.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин подписал указ об отставке правительства

Один из студентов задал министру вопрос о том, какими качествами должен обладать настоящий дипломат. На это Лавров ответил, что "ни искусственный интеллект, ни что-либо еще не заменит дипломата как человека". По мнению министра, на дипломатическом поприще не удастся добиться ни одного решения без личной встречи с человеком или людьми, от которых также зависит успех переговоров. При этом встреча эта должна быть нацелена на поиск баланса между интересами обеих сторон.

"Никогда ни одна машина очных контактов не заменит", - пояснил глава российского МИД, добавив, что дипломатия - это умение договариваться, которым ни одна машина никогда не овладеет.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство МИД Наука и образование МГИМО Правительство России подало в отставку

Главное сегодня

Правительство России подало в отставку
В Госдуме оценили слова депутата ЕП об "искажении" Россией истории
Лавров: Я всегда честно исполнял свои обязанности
Дело о стрельбе в Новокузнецке передадут в центральный аппарат СК
В Москве повторился температурный рекорд почти вековой давности