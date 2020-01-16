В Ташкенте вторую неделю температура около нуля, что непривычно холодно для здешних мест, на крышах лежит снег. Фонтаны на улицах по случаю холодов отключены, работал только фонтан в холле МИДа - его включили в честь приезда высоких гостей. Лавров в ходе пребывания в Ташкенте провел переговоры с главой МИДа Абдулазизом Камиловым и встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также выступил с лекцией перед студентами филиала МГИМО, открытого в узбекской столице в декабре 2019 года.

В ходе визита обсуждалась подготовка визита узбекского лидера в Москву в 2020 году, подготовка декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Республикой Узбекистан, вопросы двусторонних отношений, а также международная повестка. Надо отметить, что всего в работе у российских ведомств находятся около двадцати документов касательно разных сфер отношений с Узбекистаном.

Как отметил Лавров во вступительном слове перед началом встречи, российская сторона уже готовится к этому визиту. Кстати, контакты между лидерами очень интенсивны - только в 2019 году они встречались восемь раз. Также Лавров подчеркнул, что отношения двух стран переживают подъем, развивается сотрудничество во многих областях, в первую очередь - в атомной энергетике, этот аспект взаимоотношений находится на личном контроле президентов. Речь идет о начавшемся осенью 2018 года развитии атомной энергетики Узбекистана. К 2030 году страна планирует удвоить выработку электроэнергии, в том числе благодаря Джизакской АЭС, первой атомной станции в республике. Перед началом выступления и.о. главы российского МИД в ташкентском филиале МГИМО прозвучал гимн МГИМО авторства Лаврова.

Задать вопрос Лаврову удалось журналисту с одного из узбекистанских телеканалов. Его интересовало, что станет делать и.о. министра иностранных дел после того, как правительство РФ ушло в отставку. Ответ оказался коротким. "Я всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю и сейчас", ответил Лавров.