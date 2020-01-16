Матвиенко: Мишустин знает, что делать для роста экономики

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что Михаил Мишустин - хорошая кандидатура на пост главы правительства, поскольку обладает большим опытом работы и широкими знаниями в сфере экономики.

По мнению главы Совфеда, Мишустин "чувствует сильные и слабые места в экономике", знает, "что происходит в промышленности, в малом и среднем бизнесе", в налоговой системе.

"Это образованный, современно мыслящий человек, уверена, что у него все получится", - заявила она журналистам.

"У нас нет времени на раскачку после такого мощного Послания президента, в котором определены задачи не только на текущий год, но и на перспективу. Надо это оперативно реализовать", - добавила Валентина Матвиенко.