Матвиенко: Руководство Совфеда 21 января утвердит план реализации Послания президента

Совет палаты на заседании 21 января намерен утвердить план работы Совета Федерации по реализации Послания президента Федеральному собранию, сообщила журналистам спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

"До конца пятницы все руководители комитетов предложат свои инициативы в план по реализации послания президента, и первый вице-спикер Совфеда Николай Федоров во вторник представит их на совете палаты. После чего будет сформирован общий план по выполнению послания", - сказала она.

По словам главы Совфеда, речь идет как о конституционных, так и социальных законопроектах. Она также напомнила, что ряд предложений, например, по расширению программы материнского капитала, должен реализовываться уже с 1 января текущего года.