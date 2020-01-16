Медведев: Новое правительство справится с масштабными задачами

Бывший председатель правительства через социальные сети высказал слова благодарности всем членам правительства и сотрудникам аппарата за большую работу, которую они вместе делали все последние восемь лет.

"Это порой было очень непросто, но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться. Всегда действовали в интересах людей. И нам многое удалось", - подчеркнул Медведев. Большую роль в этом сыграл опыт и профессионализм членов правительства. "Все это время правительство работало как одна команда - команда единомышленников, на которых я опирался и которым доверяю", - написал зампред Совбеза.

Новые масштабные задачи, озвученные главой государства, требуют новых подходов, объяснил он перемены в исполнительной власти. "Уверен, что правительство, которое будет назначено в ближайшее время, с этим справится, - считает Дмитрий Медведев. - Хочу пожелать ему успеха в работе и реализации всего задуманного".

В четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должность председателя правительства Михаила Мишустина. Другим указом глава государства создал должность своего заместителя в Совете безопасности и назначил на нее Медведева.