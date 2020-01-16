Медведев: Новое правительство справится с масштабными задачами

Новости

Ирак не давал разрешение США на возобновление операций 18:13
Путин оценил отношения с Японией 18:12
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово 18:09
В Крыму Росгвардия взяла под охрану бригады скорой помощи 18:08
На Кубани женщине грозит 20 лет за крупную аферу с убийством 18:06
Прототип складного укороченного автомата Калашникова показали на видео 17:40
В Индии испекли рекордный торт длиной в шесть километров 17:39
Михаил Мишустин проведет встречу с Дмитрием Медведевым 17:34
Рада приняла закон, урезающий преподавание на русском языке 17:30
Эксперты выяснили, кто в России чаще всего берет кредиты 17:29
Новороссиец решил продать кошку-"целительницу" за 20 млн рублей 17:28
В одном из детсадов Батайска воспитанникам заклеивали рты скотчем 17:24
В Москве обокрали квартиру командира космического корабля 17:07
Видео: Уилл Смит стал "Ведьмаком" вместо Генри Кавилла 16:58
Матвиенко: Руководство Совфеда 21 января утвердит план реализации Послания президента 16:55
Росавиация начала расследование экстренной посадки самолета в Домодедово 16:51
Зеленский понизил призывной возраст до 18 лет 16:51
Тексты Хараппской цивилизации признали логографическим кодом 16:51
Найденное в Китае существо оказалось "танцующим драконом" 16:50
Воронежский спонсор террористов получил девять лет 16:49
В Москве появится зал для бракосочетания маломобильных групп граждан 16:44
Психологи выяснили, какими стратегиями обмана пользуются лжецы 16:43
Роддомы Москвы готовы к "беби-буму" 16:42
36-летний оператор умер на съемочной площадке "Дома-2" 16:41
Пять главных ошибок на мойке, которые убивают вашу машину 16:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 17:06
Рубрика: Власть

Медведев: Новое правительство справится с масштабными задачами

Текст: Владимир Кузьмин
Новое правительство справится с масштабными задачами, поставленными президентом в Послании Федеральному Собранию, уверен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Бывший председатель правительства через социальные сети высказал слова благодарности всем членам правительства и сотрудникам аппарата за большую работу, которую они вместе делали все последние восемь лет.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Путин объяснил смысл поправок в Конституцию

"Это порой было очень непросто, но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться. Всегда действовали в интересах людей. И нам многое удалось", - подчеркнул Медведев. Большую роль в этом сыграл опыт и профессионализм членов правительства. "Все это время правительство работало как одна команда - команда единомышленников, на которых я опирался и которым доверяю", - написал зампред Совбеза.

Новые масштабные задачи, озвученные главой государства, требуют новых подходов, объяснил он перемены в исполнительной власти. "Уверен, что правительство, которое будет назначено в ближайшее время, с этим справится, - считает Дмитрий Медведев. - Хочу пожелать ему успеха в работе и реализации всего задуманного".

В четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении на должность председателя правительства Михаила Мишустина. Другим указом глава государства создал должность своего заместителя в Совете безопасности и назначил на нее Медведева.

Власть Работа власти Госуправление Президент Совет Безопасности Формирование нового правительства России

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин оценил отношения с Японией
В Коми за взятку задержали министра МВД
Новый посол США в РФ прибыл в Москву
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово