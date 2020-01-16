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16.01.2020 17:54
Рубрика: Общество

Проруби.net

Места крещенских купаний выложат в Сеть
Текст: Тимофей Борисов
В этом году многим верующим не удастся окунуться в прорубь. Аномально теплая погода внесла свои коррективы, и во многих регионах России льда нет и в помине. Но крещенские купания не отменяются. Оборудованных мест хватит, надо лишь зайти на сайты региональных главков МЧС и местных мэрий, чтобы узнать, где в этом году можно будет безопасно окунуться.
В этом году многие россияне не смогут окунуться в прорубь. Места для купания оборудуют иначе. Фото: Сергей Михеев/РГ В этом году многие россияне не смогут окунуться в прорубь. Места для купания оборудуют иначе. Фото: Сергей Михеев/РГ
В этом году многие россияне не смогут окунуться в прорубь. Места для купания оборудуют иначе. Фото: Сергей Михеев/РГ

А безопасно это там, где будут дежурить спасатели и кареты скорой помощи. Там же будут выставлены щиты наглядной агитации с инструкциями, а подъездные пути оборудованы стоянками для автомобилей. При этом места, где купающиеся будут соприкасаться с дном, уже обследованы водолазами.

Фото: Фото: Константин Завражин
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В МЧС России ожидают, что в этом году опять же из-за теплой погоды вырастет и количество мест несакционированных купаний, поскольку рубить лед не надо, достаточно всего лишь раздеться и зайти в воду. Чтобы исключить такие случаи, специальные инспекции МЧС на воде приведены в состояние повышенной готовности. Каждый час на больших реках и водоемах инспекторы МЧС патрулируют побережье.

Ожидается, что и число желающих участвовать в крещенских купаниях в этом году резко увеличится. Этому способствует мягкий температурный режим и то, что в этом году крещенская ночь выпадает на выходные. Например, в Москве местный главк МЧС прогнозирует увеличение желающих до 200 тысяч. И это только за одну ночь.

Большое количество верующих ожидается у водоемов и купелей также весь воскресный день, а также всю крещенскую неделю.

Но в МЧС особо предупреждают, что достаточная толщина льда для безопасного выхода начинается с 25 сантиметров. А, например, в Москве сейчас лед толщиной от 3 до 15 сантиметров. Такая же ситуация и во многих других областях. По данным Росгидромета и Росводоресурса, которые приводит пресс-служба МЧС России, до конца текущей недели наличие тонкого льда и почти его полное отсутствие наблюдается на севере Центрального федерального округа, на территории Северо-Западного федерального округа, Приволжского федерального округа и Пермского края.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Там будут оборудованы майны по преимуществу с заходом в воду прямо с берега или с заранее оборудованных пирсов. Местные власти позаботились о том, чтобы установить деревянные сходни и специальные поручни у берегов водоемов.

Патрулировать водоемы спасатели будут и с берега. Для этого у них есть квадроциклы. Штрафовать стихийных купальщиков они не будут, а вот отправлять их в оборудованные места должны. На воде же дежурить будут специальные суда на воздушной подушке "Хивус". Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС главный госинспектор по маломерным судам по городу Москве МЧС России Владимир Волков, вся техника в исправном состоянии и ее хватит. Если понадобится, то МЧС также сможет задействовать патрульные катера МВД и суда ледокольного класса минтранса.

Вера

Купание в крещенской проруби совсем не обязательно

Протоиерей Владимир Вигилянский, настоятель храма святой мученицы Татияны при МГУ:

- Купание в крещенской проруби абсолютно необязательное дело. В древности никаких крещенских купаний не было. Эта традиция появилась позже, а распространилась в XX веке. И годится только для подготовленных людей. Для тех, кто уже испытал себя нередкими купаниями в холодной воде во все времена года. То есть это должны быть люди спортивного типа, с крепким здоровьем, не намеренные подвергать его никаким рискам. Если при всех купаниях в холодной воде все у них проходило нормально, то им, да, возможно окунуться в крещенскую прорубь.

Фото: Getty Images
Найден крест с изображением Иисуса времен Крещения Руси

Если же человек, будучи физически не готовым к купанию в крещенской проруби, окунается в нее, то скорее всего он действует по принципу: все купаются, и я тоже должен искупаться.

Тогда это просто массовка - а такого быть не должно.

Еще раз повторю: купание в проруби в праздник Крещения совершенно не обязательно. Во время Крещения освящается вся вода. И если человек включит в этот день теплый душ, то он тоже совершит крещенское купание. Но можно и не окунаться, и не купаться, а лишь с благоговением умыться крещенской водой, и этого вполне хватит, чтобы отметить праздник Крещения. И три глотка крещенской воды достаточно, чтобы вода из освященных Господом в этот день водоемов освятила внутри все твое существо и твое тело. Так что священники не заставляют и не должны заставлять людей окунаться в крещенскую прорубь. Священник обычно бережет здоровье своих прихожан и считает, что это совсем необязательное дело для всех.

Подготовила Елена Яковлева

Общество Религия Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС Празднование Крещения

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