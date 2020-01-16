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Microsoft выпустила принципиально новый браузер. Чем он хорош?

Текст:   Антон Благовещенский
16.01.2020,  
13:28
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Корпорация Microsoft официально представила новый браузер Edge, построенный на базе движка Chromium с открытым исходным кодом.

Фото: Microsoft

Обновленный Microsoft Edge доступен для загрузки с сайта разработчиков, поддерживается 90 языков интерфейса, включая русский.

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Вот список ключевых отличий браузера:

- более высокая скорость работы и производительность (в два раза по сравнению со старой версией Edge);

- повышенная конфиденциальность (включая предотвращение отслеживания пользователя сайтами);

- возможность самостоятельно выбрать дизайн, компоновку и содержание новой вкладки в браузере;

- поддержка режима "старый Internet Explorer" для совместимости со старыми сайтами и внутрикорпоративными ресурсами;

- потоковое воспроизведение видео в разрешении 4K;

- интеграция с Office 365, встроенный сервис Microsoft News.

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