На пленарном заседании Госдумы в четверг подавляющее большинство депутатов поддержали предложение президента. Против - ни одного, воздержался 41. При утверждении кандидатуры на пост председателя правительства впервые с 1996 года ни один депутат не проголосовал "против", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Даже наиболее критично настроенные коммунисты только воздержались. Таким образом, Михаил Мишустин получил серьезную поддержку со стороны Госдумы и может на нее опираться.

Рекорд поддержки Мишустин не побил. Володин напомнил, что самая большая поддержка парламентом была оказана Владимиру Путину в 2008 году при рассмотрении его кандидатуры на пост премьера - он получил 392 голоса."Но поддержка сегодня серьезная, и мы надеемся, что задачи, которые поставил президент перед правительством, будут решены", - добавил он после процедуры голосования. А именно - реализовать Послание, улучшить жизнь граждан, повысить рост экономики. "И даже те, кто раньше был против, сегодня дают шанс будущему председателю правительства в реализации этих вопросов. Это, как хотите, и политическая система, и политическая культура… такого у нас с вами еще не было", - подчеркнул Володин.

Человек, который сделал себя сам

Вчера ранним утром Михаил Мишустин приехал в Думу для консультаций с фракциями. Он поделился с депутатами, что не спал всю ночь, передала позже журналистам советник главы нижней палаты Анастасия Кашеварова. Но "недосып" из-за волнения не помешал Мишустину подробно и обстоятельно ответить на вопросы членов фракций.

Впервые с 1996 года ни один депутат не проголосовал против кандидатуры премьера

На встрече с "единороссами" он, в частности, рассказал, что в новом правительстве планируются изменения, но не стал конкретизировать, сообщил глава думских "единороссов" Сергей Неверов. Кроме того, претендент на пост премьера обещал заняться работой над снятием барьеров для бизнеса, ведь необходимо сократить издержки для предпринимателей.

В ходе дискуссии с депутатами КПРФ Мишустин сообщил, что приложит все усилия для решения проблемы бедности в РФ. Речь об обеспечении "в первую очередь малобюджетных семей, детей всем необходимым, о чем президент говорил в Послании", заявил он.

Кстати, именно с реализацией Послания связано главное напутствие депутатов к кандидату, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. "Послание нас ко многому обязывает, к другому подходу в работе", - сказал он журналистам по итогам консультаций. Депутаты также ждут более активного решения задач развития экономики и реализации национальных проектов.

Володин поделился мнением, что кандидат на пост главы правительства РФ с задачами справится. По его словам, он является ответственным профессионалом с современным подходом к делу. "Это человек, который сделал себя сам", - заявил глава нижней палаты, напомнив, что Мишустину удалось организовать самую высокотехнологичную службу в стране.

Это не значит, что предыдущий состав кабмина не дорабатывал: многое сделано, заявил Володин. Ушедшее в отставку правительство, по его словам, выстроило эффективную работу с парламентом, но стоящие перед страной задачи, обозначенные президентом РФ в Послании Федеральному Собранию, нужно решать более динамично, заявил спикер.

Лидеру "справороссов" Сергею Миронову понравился профессиональный ответ Мишустина на вопрос депутатов о возможности введения прогрессивной шкалы подоходного налога. "Мы впервые услышали аргументы, с которыми можно не соглашаться, с которыми можно дискутировать, но это были аргументы профессионала", - заявил лидер "СР". И Миронов, и лидер ЛДПР Владимир Жириновский поделились мнением, что кандидат в случае назначения справится с реализацией нацпроектов.

Кстати, депутаты ЛДПР не только обсудили с Мишустиным ряд социальных тем, но и сделали кадровый "задел": представили кандидату своих претендентов на посты в новом кабмине.

КПРФ же оказалась единственной фракцией, которая решила воздержаться от голосования - все остальные думские "ячейки" были настроены поддержать кандидатуру. Впрочем, лидер коммунистов Геннадий Зюганов не стал отвергать кандидата с "порога", он объяснил, что его коллеги не могут голосовать "за" по той причине, что пока не знают состав команды Мишустина и его программу действий. Он заверил, что фракция благоприятно отнесется ко всем инициативам, которые соответствуют ее программным установкам. Среди них - развитие новых технологий, модернизация производства и защита окружающей среды.

Разговор народных избранников с претендентом на пост премьер-министра продолжился на пленарном заседании.

Мишустина официально представил на заседании полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх. Он заявил, что кандидат соответствует всем требованиям, закрепленным законом. Доклад кандидата стал программным. Михаил Мишустин остановился на основных аспектах работы будущего правительства - в том случае, если депутаты одобрят его кандидатуру. Он напомнил, что президент поручил правительству быть в авангарде экономического роста. Так что предстоит обеспечить новое качество управления.

Послание - программа социальной справедливости

Огласив Послание Федеральному Собранию, президент задал высокий темп работы, напомнил Мишустин. "Работа по национальным проектам должна быть форсирована, - заявил Михаил Мишустин. - Президент не раз подчеркивал, что люди уже сейчас должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Сейчас это происходит далеко не везде".

Руководством в работе нового премьер-министра страны станет именно Послание, прозвучавшее 15 января. И этот основополагающий документ в правительстве будут воспринимать прежде всего как программу социальной справедливости, основанной на традиционных ценностях, обращенной к людям, к их самым насущным проблемам. "На первом месте - забота о детях, о семье, о росте их достатка и повышении качества жизни", - подчеркнул Мишустин. "Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач начиная уже с января 2020 года", - заявил он.

Правительство после формирования его состава должно будет незамедлительно и качественно заняться подготовкой всех законодательных актов, необходимых для реализации Послания. Одновременно с этим необходимо организовать четкое взаимодействие с регионами, "чтобы люди своевременно получили новые выплаты".

"По всем ключевым вопросам экономического и социального развития я намерен тесно взаимодействовать с руководителями регионов, - заверил Мишустин. - Убежден, что таким образом мы сможем выстроить наиболее эффективную работу". В рамках такого взаимодействия важно довести до семей точную информацию о том, как они могут без проволочек получить помощь. "Хочу опираться на наших губернаторов, на регионы для того, чтобы реально увидеть, почему не идут нацпроекты, - поделился Мишустин, - ну и, наконец, обеспечить диалог с людьми".

Шесть пунктов премьера

Эффективное социальное развитие невозможно без высоких темпов экономического роста. Михаил Мишустин перечислил шесть пунктов, которые надо выполнить, чтобы добиться этой цели. Первый блок мер связан с запуском нового инвестиционного цикла, о чем ранее заявил президент. Для этого в самое ближайшее время требуется принять пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений и добиться их повсеместного внедрения. Продолжится, пообещал Мишустин, снятие избыточных административных барьеров, поиск для экономики долгосрочных вложений. Предстоит эффективно провести и закончить реформу контрольно-надзорной деятельности.

"Важно также улучшать предпринимательский климат, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, в том числе молодые люди, чувствовали себя уверенно и защищенно, могли развивать свое дело, создавать новые рабочие места, и главное - повышать заработную плату сотрудникам", - подчеркнул он. Таким образом, предстоит вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом.

В России есть все источники, чтобы решить задачи, поставленные президентом

Второе направление работы - повышение производительности труда, поддержка экспорта. Цель - создавать в отраслях экономики современные конкурентоспособные предприятия, которые смогут успешно реализовывать свою продукцию и на иностранных рынках. "Деньги, которые выделяются на национальные проекты, должны работать прежде всего в российской экономике, идти на развитие в первую очередь отечественного машиностроения, других высокотехнологичных отраслей промышленности", - подчеркнул Мишустин.

Четвертый блок мер - стимулирование технологического развития экономики. "Нужно постараться совершить настоящий прорыв в цифровизации реального сектора", - заявил он. Это должно происходить за счет мероприятий национальной программы "Цифровая экономика".

Пятый приоритет - сельское хозяйство. За последние годы в сфере АПК достигнуты значительные результаты, в том числе практически обеспечена продовольственная безопасность России. "Сейчас ключевая задача - это дальнейшее увеличение потенциала экспорта сельхозпродукции, причем не только зерна, а также других продуктов", - сказал Мишустин. Правительство также будет уделять внимание расширению кооперации, чтобы малые сельхозпредприятия и фермеры могли увеличить сбыт своей продукции.

- Шестое - это развитие тех направлений транспорта, которые связаны со снятием инфраструктурных ограничений в развитии регионов и страны в целом, - заявил Михаил Мишустин. Особенно это касается автомобильных дорог, которые связывают центры областей с федеральными трассами, а также обходов крупных городов.

Правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос

После выступления кандидат в премьеры ответил на вопросы парламентариев из всех четырех фракций. Он заверил депутатов, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития. "Я считаю, что правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос, а открытая конструктивная критика помогает нам лучше работать", - заявил он с трибуны Госдумы.

А где брать деньги на реализацию масштабных планов? Мишустин напомнил, что средства, которые были обозначены в Послании, уже есть. Он указал, что это примерно 450 миллиардов рублей, на четырехлетку - около 4 триллионов рублей.

Кандидат отреагировал также на ряд предложений депутатов. В частности, заявил, что против списания кредитных долгов россиян, так как это приведет к банкротствам банков. "И люди потеряют деньги, те, кто совсем не виноват, - сказал он. - Вообще я плохо оцениваю списание как пока еще действующий налоговик". Однако кабмин собирается совместно с Центральным банком работать над улучшением ситуации в этой сфере: "Смотреть на то, какие требования определяем с микрофинансовыми организациями". "Заверяю вас, мы этим будем заниматься", - сказал Мишустин.

Отреагировал он и на предложение об увеличении страхового возмещения до 10 миллионов рублей обманутым вкладчикам. Мишустин обещал, что изучит законопроект и потом выскажет свое мнение по нему.

Поговорили на заседании и о будущем составе кабмина. В ушедшем в отставку правительстве есть много профессионалов, они должны войти в состав нового правительства, поделился мнением спикер Госдумы. Понимание по составу кабмина появится в ближайшие дни, обещал Мишустин.

А руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в своем выступлении сообщил, что Дмитрий Медведев в беседе с ним попросил "ЕР" поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера. Кстати, сам Медведев, который остается лидером партии, продолжит взаимодействие с фракцией в этом качестве. Об этом сообщил Вячеслав Володин.

После голосования одобренный депутатами премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил президента за доверие, а депутатам дал слово: "Мы будем держать связь с Думой и с фракциями, комитетами, чтобы сверять наш курс и определять то, что мы делаем".