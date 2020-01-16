Минобороны опровергло информацию об ударах по гражданским объектам в САР

Минобороны категорически опровергло информацию ряда СМИ о якобы нанесенных ВКС РФ ударах по гражданским объектам в сирийском Идлибе.

В ведомстве указали, что боевые вылеты не осуществлялись с начала действия режима прекращения огня. Режим, напомним, был введен с 14.00 9 января 2020 года.

"Сообщения ряда информационных ресурсов об ударах, якобы нанесенных российской авиацией по гражданским объектам в Идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности​​​, - передает РИА Новости слова главы российского центра по примирению в Сирии Юрия Боренкова. - С начала действия режима прекращения огня ВКС России боевых вылетов не осуществляют".