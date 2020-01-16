Мишустин анонсировал депутатам изменения в новом кабмине

Напомним, что кандидатура Мишустина была предложена президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьер-министра. Сегодня Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого кандидат должен встретиться со всеми парламентскими фракциями.
Володин не стал раскрывать детали его общения с "ЕР". "Давайте мы проведем все консультации, а затем скажем результат, - сказал он журналистам. - У нас только начало процесса".
Встреча с самой большой фракцией, по его словам, была яркой, предложения были сформулированы. "А итог вы увидите в зале пленарного заседания", - сказал Володин.
Сам Мишустин сказал журналистам, что готов к работе в новом статусе.
На встрече он рассказал, что в новом правительстве планируются изменения. Об этом сообщил глава думских "единороссов" Сергей Неверов.
"Мишустин сказал, что он будет обсуждать, в том числе с фракциями, кандидатуры на должности министров, - цитирует его ТАСС. - Кандидат сказал, что изменения будут".
Мишустин поделился с депутатами, что не спал всю ночь, рассказала, в свою очередь, советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.
Накануне Мишустин участвовал в заседании Совета Думы, которое продлилось более часа.