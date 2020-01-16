Мишустин назвал майские указы Путина обязательными к исполнению

Майские указы Президента РФ Владимира Путина станут безусловным приоритетом в работе нового правительства, заявил кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин.

"Конечно, майские указы безусловны к выполнению... Правительство будет этим заниматься", - сказал Мишустин на пленарном заседании Госдумы, отвечая на вопрос, будет ли новое правительство выполнять майские указы 2012 года номер 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и номер 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".