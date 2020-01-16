Мишустин пообещал приложить все усилия для борьбы с бедностью в России

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на встрече с думскими фракциями рассказал о ряде приоритетов работы в случае поддержки Госдумой его кандидатуры.

Рассмотрение этого вопроса состоится на пленарном заседании позднее в четверг, до этого Мишустин встречается с фракциями. В ходе дискуссии с КПРФ он пообещал приложить все усилия для решения вопросов бедности в РФ.

"Я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы эти вопросы решали, занимались обеспечением в первую очередь малобюджетных семей, детей всем необходимым, о чем президент говорил в послании", - заявил Мишустин.

Тема соцподдержки небогатых семей звучала в Послании президента к Федеральному Собранию в среду.

На встрече с представителями "Единой России" Мишустин обещал заняться работой над снятием барьеров для бизнеса. Необходимо сократить издержки для предпринимателей и "очень честно поговорить с бизнесом", отметил он. "Это важнейший из вопросов, который я буду сразу с первых дней рассматривать", - добавил Мишустин.