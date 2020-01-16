Мишустин назвал главные задачи на посту премьера

У правительства есть все источники для реализации поставленных президентом задач, уверен кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин. Во главе правительства он намерен форсировать работу по реализации национальных проектов.

Глава Федеральной налоговой службы в четверг представил депутатам Государственной Думы основные направления работы кабинета министров в том случае, если народные избранники одобрят его кандидатуру на пост председателя правительства.

Руководством в работе нового премьер-министра страны станет Послание президента Федеральному Собранию, прозвучавшее 15 января. Его, подчеркнул Мишустин, выступая перед депутатами, необходимо понимать как программу социальной справедливости, основанной на традиционных ценностях, обращенной к людям, к их самым насущным проблемам. "На первом месте - забота о детях, о семье, о росте их достатка и качества жизни", - обозначил кандидат главный приоритет.

- Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач, начиная уже с января этого года, - уверен он.

Сейчас правительство должно незамедлительно и качественно подготовить все законодательные акты, по которым будет идти работа. Параллельно необходимо организовать четкое взаимодействие с регионами. "Нужно так выстроить систему взаимодействия с регионами, чтобы люди своевременно получили новые выплаты, и важно довести до семей точную информацию о том, как они могут без проволочек получить помощь", - подчеркнул кандидат в премьеры. Среди первоочередных задач были выделены обеспечение учеников начальных классов горячим питанием и внедрение новой отраслевой оплаты труда медицинских работников.

- Работа по национальным проектам должна быть форсирована, - заявил Мишустин. - Президент не раз подчеркивал, что люди уже сейчас должны почувствовать реальные изменения к лучшему. Сейчас это происходит далеко не везде.

Успешное социальное развитие невозможно без высоких темпов экономического роста. Чтобы его добиться, Михаил Мишустин считает важным сделать акцент на шести пунктах. "Во-первых, президент отметил, что необходимо запустить новый инвестиционный цикл", - напомнил он. Для этого в самое ближайшее время требуется принять пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений, принять и добиться их повсеместной работы. Продолжится, пообещал кандидат в премьеры, снятие избыточных административных барьеров, поиск для экономики долгосрочных вложений.

Во-вторых, считает глава ФНС, нужно эффективно использовать возможности и ресурсы, которые дают национальные проекты по повышению производительности труда, по поддержке экспорта, чтобы создавать в отраслях экономики современные конкурентоспособные предприятия, которые смогут успешно реализовывать свою продукцию и на иностранных рынках.

Такие предприятия уже существуют в оборонно-промышленном комплексе. Его поддержка - это третий фактор экономического успеха.

"Четвертое. Стимулирование технологического развития экономики. Нужно постараться совершить настоящий прорыв в цифровизации реального сектора", - заявил Мишустин. Это должно происходить за счет мероприятий национальной программы "Цифровая экономика".

Пятым приоритетом было названо сельское хозяйство. За последние годы в сфере АПК достигнуты значительные результаты, в том числе практически обеспечена продовольственная безопасность России. "Сейчас ключевая задача - это дальнейшее увеличение потенциала экспорта сельхозпродукции, причем не только зерна, а также других продуктов", - сказал кандидат в премьер-министры. Федеральное правительство также будет уделять внимание расширению кооперации, чтобы малые сельхозпредприятия и фермеры могли увеличить сбыт своей продукции.

"Шестое - это развитие тех направлений транспорта, которые связаны со снятием инфраструктурных ограничений в развитии регионов и страны в целом", - заявил Михаил Мишустин. Особенно это касается автомобильных дорог, которые связывают центры областей с федеральными трассами, а также обходов крупных городов.

Кандидат в премьеры заверил депутатов, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития. "Я считаю, что правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос, а открытая конструктивная критика помогает нам лучше работать", - заявил он с трибуны Госдумы.