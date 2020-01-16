Мишустин: Вопросы АПК и развития сел будут важнейшим приоритетом работы

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин отметил, что вопросы агропромышленного комплекса и развития сельских территорий будут важнейшим приоритетом работы нового правительства.

В ходе заседания Госдумы, на котором рассматривается кандидатура Мишустина на пост премьера, прозвучал вопрос о сохранении в новом кабмине преемственности в вопросах развития сельских территорий и сохранении кадровой структуры - министра и вице-премьеров, курирующих эту сферу.

"Рассчитывать можете. Но, естественно, что сейчас в данный момент мы просто должны провести все соответствующие консультации. Об этом я отдельно доложу Госдуме. Но с точки зрения того, о чем вы говорите, это будет, конечно, важнейшим приоритетом работы правительства", - сказал Мишустин.