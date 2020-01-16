Мишустин встретился в Госдуме с Володиным

В четверг, 16 января, в Госдуму приехал кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед общением с фракциями Мишустин встретился со спикером Думы Вячеславом Володиным. Беседа проходила в закрытом режиме.

Далее кандидат встретился с фракцией "Единая Россия". После чего состоятся встречи с ЛДПР, КПРФ и "Справедливой Россией".

Также сегодня в 14.00 запланировано пленарное заседание ГД, на котором будет обсуждаться вопрос о даче согласия президенту РФ Владимиру Путину на назначение Михаила Мишустина на должность главы правительства.