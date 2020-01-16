Все успели привыкнуть к тому, что постоянная экспозиция в ММОМА постоянно меняется. Московский музей современного искусства уже девятый раз под Новый год "перетряхивает" свою коллекцию, меняя сюжет, жанр, состав работ - участников постоянной экспозиции, не говоря уж об "импровизаторах" - рассказчиках. Обычно в их роли выступали кураторы и художники. Но к своему двадцатому дню рождения музей решил устроить звездное party и пригласил двадцать известных профи взглянуть на коллекцию с точки зрения своих занятий.

Не то чтобы художников в пестрой компании звезд не оказалось. Из двадцати - двое. Работа Мартина Крида встречает посетителей - его неоновая надпись "Все будет хорошо" украшает фасад музея. А дипломная картина основателя музея Зураба Церетели провожает их в последнем зале выставки. Впрочем, также в роли художника, как в стародавние времена, выступил писатель Владимир Сорокин. Для зала "Литература", предсказуемо посвященного "любви слова и изображения" в работах московских концептуалистов и продолжателей их дела, привезли его собственную давнюю инсталляцию из коллекции Третьяковской галереи. На солидном письменном столе - аккуратно разложенные пожелтелые листы дневника ученика Сорокина, украшенные "пятерками" по литературе и замечаниями о его плохом поведении. А посередке стола - изящная маленькая соусница с плавающим в соусе кусочком сала с бритвой. "Дневник" и "сало" - это, конечно, вам не "вареное" и "сырое" Леви-Стросса. Но их соположение прозрачно отсылает к параллели между двумя типами культур, равно подразумевающих насилие.

Среди кураторов - телеведущий Малахов, футболист Смолов, балерина Вишнева

Минимальное присутствие художников отчасти компенсируется приглашением на роль куратора директора Центра Помпиду Бернара Блистена (он отвечал за зал "Искусство") и двух коллекционеров, имена которых известны далеко за пределами Садового кольца. Речь о телеведущем Андрее Малахове (да, тот самый Малахов) и кардиохирурге Михаиле Алшибая - они представляют залы "Телевидение" и "Медицина". Бернар Блистен поиграл с проектом "Выбор народа" Комара и Меламида. Помните, как они создавали идеальную картину, опираясь на предпочтения зрителей, полученные в результате анкетирования? Бернар Блистен решил воспользоваться данными точно такого же опроса, проведенного в 2019-м на выставке Комара и Меламида в ММОМА. Но решил не рисовать сам (все-таки профессия другая), а выбрать работы, подходящие под описания лучшего и худшего "народного" произведения, из коллекции музея, причем одного автора. "Выбор народа" и Бернара Блистена сошелся на Иване Чуйкове. Его "Красное море" (1989) и "Окно LXIV" с "тенью" знаменитого профиля герцога Федериго Монтефельтро подошло под описание наименее (прости, Федериго) и наиболее востребованной картины. Если учесть, что Чуйков как раз обыгрывает структуру классической картины, как окна в мир, то выбор впечатляет снайперской точностью.

Уж для кого важен выбор народа, так это для ТВ. Игровая стихия и почти площадной бурлеск встречаются в зале "Телевидения" с эстетикой поп-арта и артистичностью перформансов Мамышева-Монро. Диван, экран, светлые обои имитируют гостиную, где на стенах - герои, вроде бы несовместимые с "ящиком". Но нет, тут все уживаются мирно. Эклектика - такое же условие для ТВ, как для салата оливье. Рядом с литографиями Шагала, Пикассо, Энди Уорхола и керамики Леже здесь можно посмотреть архивную запись феерической "Большой стирки" с Андреем Малаховым, который вручал приз в номинации "Непотопляемый титаник" Владимиру Жириновскому, обошедшему на повороте художника Мамышева-Монро. Но кроме раритетов из архивов ТВ в зале есть и работы из личной коллекции Андрея Малахова. Так, скользкая керамическая плитка от Лоуренса Вайнера Mind the step со сползающими вниз буквами напоминает не забывать смотреть под ноги, даже когда смотришь вверх…

Продолжение темы выбора неожиданно продолжится в зале "Философия", за который отвечает Кети Чухров. В углу зала - стойка с микрофоном, где каждый может сказать, о чем, на его взгляд, молчит искусство.

Впрочем, пестрота компании кураторов, среди которых оказались, например, футболист Федор Смолов, балерина Диана Вишнева, путешественник Федор Конюхов, режиссер Кирилл Серебренников, лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко, повар и ресторатор Владимир Мухин, французский парфюмер Фредерик Маль, журналист Алена Долецкая, не подразумевает строгого проведения одного сюжета. Перед нами скорее альманах, созданный его друзьями.

В этой сети появляются узловые точки: "коммуникация", "текст", "память", "тело", "город", "природа"… Не стоит пренебрегать навигатором, в роли которого выступает не только голосовой помощник МАРУСЯ, но и схема, связывающая имена участников проекта с узловыми темами. Эта карта - подспорье для "ориентирования на местности".