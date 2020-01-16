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16.01.2020 18:46
Рубрика: Спорт

Знай соперника

На Australian Open провели жеребьевку
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8062)
В Мельбурне состоялась жеребьевка Открытого чемпионата Австралии - первого в этом году турнира "Большого шлема".

Первая ракетка России Даниил Медведев благодаря удачному выступлению на командном ATP Cup вернулся на четвертую строчку мирового рейтинга. Это гарантировало россиянину своего рода "иммунитет": он не встретится с Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем или Роджером Федерером раньше полуфинала. Но до этой стадии тоже нужно дойти.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Первым соперником Медведева будет прошлогодний четвертьфиналист Мельбурна американец Фрэнсис Тиафо. Карен Хачанов, занимающий 16-е место в рейтинге, встретится с победителем квалификации, а Андрей Рублев (17-й сеяный) - с австралийцем Кристофером О"Коннеллом.

Между тем Рублев, выигравший только что титул в Дохе, пробился в полуфинал турнира в австралийской Аделаиде. Он обыграл британца Даниела Эванса (6:4, 3:6, 6:3) и ждет очередного соперника.

В женском турнире на Australian Open c жеребьевкой повезло далеко не всем. Например, Анастасии Потаповой предстоит сразиться с восьмой сеяной американкой Сереной Уильямс. Россиянка Дарья Касаткина сыграет с американкой Мэдисон Кис (10), Маргарита Гаспарян - с Марией Саккари (22) из Греции. Мария Шарапова, получившая от организаторов wild card в основную сетку, сыграет с хорваткой Донной Векич (19).

К слову, только что экс-первая, а сейчас 145-я ракетка мира Шарапова уступила австралийке Айле Томлянович, занимающей 52-ю строчку в рейтинге WTA, на выставочных соревнованиях в Куйонге. Мария проиграла со счетом 1:6, 6:1, 9:11.

Матчи на Australian Open стартуют 20 января.

Спорт Теннис Australian Open - 2020

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