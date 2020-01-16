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16.01.2020 18:45
Рубрика: Спорт

Поставят под ружье

На этапе Кубка мира пройдет женская эстафета
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8062)
На проходящем в немецком Рупольдинге пятом этапе Кубка мира по биатлону 16 января мужчины бежали спринтерскую гонку. На момент подписания номера "РГ" в печать ее результат не был известен.

Накануне в этой же дисциплине соревновались женщины. Самой быстрой и меткой оказалась норвежка Тирил Экхофф. Она преодолела дистанцию в 7,5 километра за 18 минут 55,5 секунды.

Второй финишировала представительница Швеции Ханна Эберг. Тройку лучших замкнула теперь уже экс-лидер общего зачета итальянка Доротея Вирер.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Все призеры не допустили промахов на огневых рубежах.

А вот россиянки разочаровали. Лучшей из наших стала Лариса Куклина, которая расположилась на 36-й строчке. Екатерина Юрлова-Перхт, пропустившая прошлый этап Кубка мира в Оберхофе из-за болезни, стала 37-й. Светлана Миронова финишировала 77-й.

Сегодня женщины пробегут эстафетную гонку, и тренеры сборной России верят, что девушки смогут улучшить настроение себе и болельщикам.

По словам старшего тренера женской сборной России Виталия Норицына, у него и штаба команды есть незначительные замечания по состоянию спортсменок. Что касается состава эстафетной четверки, то решение будет приниматься непосредственно в день гонки. Правда, одна из участниц все же известна. Евгения Павлова уйдет на дистанцию первой.

К слову, накануне наша сборная завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Словакии. В составе россиян гонку бежали Вадим Филимонов, Семен Сучилов, Екатерина Глазырина и Виктория Сливко.

Спорт Биатлон

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