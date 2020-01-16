На Украине обсудят разблокировку интернет-ресурсов из России

На сайте украинского президента Владимира Зеленского разместили петицию о возобновлении работы всех ранее запрещенных на Украине интернет-ресурсов российских компаний. Автором петиции указан некто Дмитрий Каминский.

"Прошу принять закон о возобновлении работы всех интернет-сервисов российских компаний, таких как mail.ru, vk.com, yandex.ru и т.д., поскольку многие из этих ресурсов очень нужны для украинцев", - говорится в тексте петиции.

Отмечается, что заблокированные сайты не способны нанести какой-либо вред гражданам Украины.

Для того, чтобы петиция попала на рассмотрение президентом страны, ее должны подписать не менее 25 тысяч человек.