В Мосгорсуде с участием присяжных заседателей начался процесс по делу бывшего директора фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, который застрелил охранника предприятия.

Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве, совершенном в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности. Сам Аверьянов вины в убийстве не признает и настаивает, что смерть потерпевшего произошла по неосторожности при попытке отнять у него оружие. Конфликт на территории столичной кондитерской фабрики "Меньшевик" начался рано утром 27 декабря 2017 года, после того как к бывшему владельцу пришли новые собственники и судебные приставы с исполнительным листом на 3,3 миллиона рублей.

Общаться с визитерами Илья Аверьянов вышел с карабином "Сайга". 31-летний охранник фабрики Алексей Осипов попытался отобрать у Аверьянова оружие. В результате борьбы бывший гендиректор произвел выстрел, смертельно ранив Осипова. Сразу после этого Аверьянов связался по телефону с журналистами и заявил в эфире, что на фабрике происходит рейдерский захват со стороны некой "кавказской банды" и он вынужден защищаться. После этого бизнесмен скрылся и только на следующий день был задержан в складских помещениях на улице Правды.

В то же время, как считает следствие, на момент произошедшего Аверьянов знал, что у фабрики уже есть официальный новый владелец, к которому перешли права собственности. Также он знал, что в производстве территориального отдела судебных приставов есть дело о взыскании долгов с его компании за предыдущие годы. Кроме убийства бизнесмена обвиняют также в нанесении тяжких телесных повреждений, когда он в 2016 году поссорился со случайным гражданином и избил его.