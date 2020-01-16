Тренерский штаб мужской сборной России по баскетболу назвал расширенный состав на первые матчи отбора к чемпионату Европы-2021.

В список вошли 24 игрока: защитники - Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Максим Григорьев ("Парма"), Вячеслав Зайцев, Алексей Швед (оба - "Химки"), Денис Захаров ("Енисей"), Дмитрий Кулагин, Григорий Мотовилов, Виталий Фридзон (все - "Локомотив-Кубань"), Михаил Кулагин (ЦСКА), Андрей Сопин (МБА, Суперлига 1), Дмитрий Хвостов ("Зенит"); форварды - Семен Антонов, Андрей Воронцевич (оба - ЦСКА), Никита Балашов ("Восток-65", Суперлига 1), Евгений Валиев ("Парма"), Андрей Зубков, Владислав Трушкин (оба - "Зенит"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"), Сергей Карасев ("Химки"), Никита Михайловский ("Автодор"); центровые - Джоэл Боломбой (ЦСКА), Артем Забелин ("Парма"), Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань"), Артем Клименко (УНИКС).

Сбор национальной команды начнется 19 февраля в Новогорске. 20-го числа россияне сыграют с Италией в Неаполе, а 23-го наши примут в Перми Македонию.

Маловероятно, что в этих матчах наставник сборной Сергей Базаревич сможет рассчитывать на всех игроков из расширенного списка. По датам окно для национальной сборной совпадает с матчами Евролиги, в которых задействованы три российских клуба.

- Будем консультироваться с клубами на тему того, кого они смогут отпустить, кого не смогут, - приводит слова Базаревича официальный сайт Российской федерации баскетбола. До начала февраля у нас есть время, чтобы получить понимание на этот счет и скорректировать список. Пока он выглядит так, но он не окончательный. Есть еще несколько игроков, за которыми следим.