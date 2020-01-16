За последние 5 лет при росте экономики на 3,2% налоговые поступления в консолидированный бюджет в реальном выражении, то есть без учета инфляции, увеличились в 1,4 раза. Такой результат был достигнут благодаря совершенствованию налогового администрирования. По признанию экспертов (зарубежных в том числе), реформа в этой сфере создала задел для развития налоговой системы России на многие годы вперед.

Вот ключевые изменения, которых добилась ФНС.

1. Снижение нагрузки на бизнес

Сегодня из каждой тысячи предпринимателей ФНС проверяет двоих. В малом бизнесе (это 60% налогоплательщиков) - еще меньше: одного из пяти тысяч.

2. Реформа контрольно-кассовой техники

Около 1,5 млн налогоплательщиков в России применяют более 3,2 млн онлайн-касс с функцией передачи данных в налоговую. Реформа позволила ликвидировать девять форм кассовой отчетности.

ФНС выступила с инициативой об отмене в 2020 году отчетности для налогоплательщиков, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом доходы и применяющих контрольно-кассовую технику. Это должно произойти с 1 июля. Налоговые органы станут самостоятельно формировать налогооблагаемую базу и рассчитывать налог на основе фискальных документов, поступающих через онлайн-кассы. Налогоплательщики будут получать в электронном виде только ежемесячное уведомление об уплате налога.

3. Уход с рынка фирм-однодневок

В результате совместной работы Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга и ЦБ в России серьезно сократилось количество фирм-однодневок. На сегодняшний день их удельный вес составляет 3,2% (или 120 тыс. организаций). Это новый исторический минимум. Еще в начале 2016 года их насчитывалось 1,6 млн (или 34%).

4. Рост собираемости НДС

Благодаря внедрению новых технологий в системе налогового администрирования налоговый разрыв - разница между ожидаемыми и реальными поступлениями - от налога на добавленную стоимость (НДС) в России сократился до минимума. Ранее реальные поступления в бюджет от НДС были на 20 процентов меньше ожидаемой суммы. Сейчас этот показатель составляет менее одного процента. Для сравнения, в Великобритании, по оценке местной службы по налогам и сборам, разница между реальными поступлениями в бюджет от НДС и суммой, подлежащей уплате, в 2017-2018 налоговом году достигала 9,1%.

5. Переход на онлайн-мониторинг крупнейших налогоплательщиков

ФНС полностью реформировала систему налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков. Компании были сгруппированы с учетом их специализации и потенциальных налоговых рисков, характерных для той или иной отрасли экономики. Стала внедряться новая форма работы с ними - налоговый мониторинг. В отличие от традиционных поверок этот инструмент подразумевает онлайн-взаимодействие компаний с ФНС на основе удаленного доступа к информационным системам и отчетности.

Налоговики благодаря мониторингу имеют возможность в режиме реального времени отслеживать миллионы операций без запроса документов и выезда сотрудников. Это обеспечивает не только точность налогового контроля, но и своевременную уплату налогов и сборов.

Для бизнеса присоединение к мониторингу означает сокращение проверок. Фискальные органы проверяют только операции, которые содержат элементы риска.

С момента запуска (2016 год) число участников налогового мониторинга выросло с 7 до 44 компаний. Это крупнейшие налогоплательщики. Они обеспечивают 12,25% налоговых поступлений в бюджет.

В 2020 году на новую систему перейдут еще 52 компании, в том числе 32 с госучастием.

6. Бесконтактное налоговое администрирование

С подачи Михаила Мишустина в стране был запущен переход на "бесконтактное" налоговое администрирование. Пилотным в этой сфере стал проект по самозанятым. У таких граждан появилась возможность платить налоги без всякой отчетности через мобильное приложение, "Мой налог", разработанное Федеральной налоговой службой. За год эксперимента, который проходил в четырех регионах, в приложении зарегистрировались свыше 330 тыс. человек. Более 67% ранее не декларировали доходы от предпринимательской деятельности. Количество чеков, пробитых через мобильное приложение, превысило 37,5 млн. Самозанятые уплатили более одного миллиарда рублей налога.

Такой пример минимального контакта с налогоплательщиками налоговая служба взяла для себя за основу в качестве модели будущего.

7. "Облачные" ЗАГСы

В России была создана система "облачных" ЗАГСов - Федеральная налоговая служба стала ее оператором.

Система объединила в одном "облаке" 4,2 тыс. разрозненных региональных информационных систем органов ЗАГС и в перспективе станет основой для создания Единого реестра населения. Он будет содержать базовую информацию о гражданах, включая данные паспортов, водительских удостоверений, номера СНИЛС, ИНН, а также сведения о семейном положении, прописке.

Создание такого реестра позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, обеспечить достоверность и актуальность информации о жителях страны, сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг.