Вот ключевые изменения, которых добилась ФНС.
1. Снижение нагрузки на бизнес
Сегодня из каждой тысячи предпринимателей ФНС проверяет двоих. В малом бизнесе (это 60% налогоплательщиков) - еще меньше: одного из пяти тысяч.
2. Реформа контрольно-кассовой техники
Около 1,5 млн налогоплательщиков в России применяют более 3,2 млн онлайн-касс с функцией передачи данных в налоговую. Реформа позволила ликвидировать девять форм кассовой отчетности.
ФНС выступила с инициативой об отмене в 2020 году отчетности для налогоплательщиков, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом доходы и применяющих контрольно-кассовую технику. Это должно произойти с 1 июля. Налоговые органы станут самостоятельно формировать налогооблагаемую базу и рассчитывать налог на основе фискальных документов, поступающих через онлайн-кассы. Налогоплательщики будут получать в электронном виде только ежемесячное уведомление об уплате налога.
3. Уход с рынка фирм-однодневок
В результате совместной работы Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга и ЦБ в России серьезно сократилось количество фирм-однодневок. На сегодняшний день их удельный вес составляет 3,2% (или 120 тыс. организаций). Это новый исторический минимум. Еще в начале 2016 года их насчитывалось 1,6 млн (или 34%).
4. Рост собираемости НДС
Благодаря внедрению новых технологий в системе налогового администрирования налоговый разрыв - разница между ожидаемыми и реальными поступлениями - от налога на добавленную стоимость (НДС) в России сократился до минимума. Ранее реальные поступления в бюджет от НДС были на 20 процентов меньше ожидаемой суммы. Сейчас этот показатель составляет менее одного процента. Для сравнения, в Великобритании, по оценке местной службы по налогам и сборам, разница между реальными поступлениями в бюджет от НДС и суммой, подлежащей уплате, в 2017-2018 налоговом году достигала 9,1%.
5. Переход на онлайн-мониторинг крупнейших налогоплательщиков
ФНС полностью реформировала систему налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков. Компании были сгруппированы с учетом их специализации и потенциальных налоговых рисков, характерных для той или иной отрасли экономики. Стала внедряться новая форма работы с ними - налоговый мониторинг. В отличие от традиционных поверок этот инструмент подразумевает онлайн-взаимодействие компаний с ФНС на основе удаленного доступа к информационным системам и отчетности.
Налоговики благодаря мониторингу имеют возможность в режиме реального времени отслеживать миллионы операций без запроса документов и выезда сотрудников. Это обеспечивает не только точность налогового контроля, но и своевременную уплату налогов и сборов.
Для бизнеса присоединение к мониторингу означает сокращение проверок. Фискальные органы проверяют только операции, которые содержат элементы риска.
С момента запуска (2016 год) число участников налогового мониторинга выросло с 7 до 44 компаний. Это крупнейшие налогоплательщики. Они обеспечивают 12,25% налоговых поступлений в бюджет.
В 2020 году на новую систему перейдут еще 52 компании, в том числе 32 с госучастием.
6. Бесконтактное налоговое администрирование
С подачи Михаила Мишустина в стране был запущен переход на "бесконтактное" налоговое администрирование. Пилотным в этой сфере стал проект по самозанятым. У таких граждан появилась возможность платить налоги без всякой отчетности через мобильное приложение, "Мой налог", разработанное Федеральной налоговой службой. За год эксперимента, который проходил в четырех регионах, в приложении зарегистрировались свыше 330 тыс. человек. Более 67% ранее не декларировали доходы от предпринимательской деятельности. Количество чеков, пробитых через мобильное приложение, превысило 37,5 млн. Самозанятые уплатили более одного миллиарда рублей налога.
Такой пример минимального контакта с налогоплательщиками налоговая служба взяла для себя за основу в качестве модели будущего.
7. "Облачные" ЗАГСы
В России была создана система "облачных" ЗАГСов - Федеральная налоговая служба стала ее оператором.
Система объединила в одном "облаке" 4,2 тыс. разрозненных региональных информационных систем органов ЗАГС и в перспективе станет основой для создания Единого реестра населения. Он будет содержать базовую информацию о гражданах, включая данные паспортов, водительских удостоверений, номера СНИЛС, ИНН, а также сведения о семейном положении, прописке.
Создание такого реестра позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, обеспечить достоверность и актуальность информации о жителях страны, сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг.