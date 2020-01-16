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16.01.2020 19:39
Рубрика: Экономика

Ход слоном

Нефть и сжиженный газ из России завоевывают рынок Индии
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8062)
Министр нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Индии Дхармендра Прадхан заявил, что его страна заинтересована в поставках российской нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, Индия готова инвестировать в российские проекты по добыче и переработке углеводородного сырья.

Индийский рынок нефти и газа считается одним из самых перспективных и быстро развивающихся в мире. Бурный рост экономики страны создает новые возможности для взаимных контактов и торговли.

Индийские компании уже вложили в российский нефтегазовый сектор около 5,5 млрд долларов

Официально Индия в мае полностью прекратила импорт сырой нефти из Ирана после отказа США продлить для нее исключения из санкций. Иранская нефть покрывала около 10% энергетических потребностей страны. После этого в Дели стали искать варианты диверсификации источников "черного золота", и Россия стала рассматриваться как один из наиболее вероятных поставщиков. Поставки российской нефти и нефтепродуктов в Индию начались уже достаточно давно, но пока не отличались большими объемами и часто носили эпизодический характер.

Дхармендра Прадхан также подтвердил, что Индия вложит средства в проект "Восток Ойл", а также рассматривает возможность участия в строительство нового завода в Арктике по производству СПГ компании "Новатэк".

Индийские компании уже вложили в российский нефтегазовый сектор экономики около 5,5 млрд долларов. Они участвуют в разработке нескольких месторождений в Западной Сибири, а также в проекте "Сахалин-1", в рамках которого планируется строительство "Дальневосточного СПГ" мощностью 6,2 млн тонн в год.

Фото: iStock
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Несомненно, инвестиции иностранных компаний в отечественные проекты по переработке и добыче углеводородного сырья уже весьма отрадный факт, но помимо финансовой выгоды здесь есть еще работа на перспективу. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), Индия и Китай будут основными источниками увеличения спроса на энергоносители как минимум до середины 2030-х гг. Причем Индия будет демонстрировать самые высокие темпы роста - 3% (у Китая - 1,6%). Учитывая, что трубопроводный газ в ближайшем будущем до Индии едва ли дойдет, то речь идет об увеличении поставок угля, нефти и СПГ. Поэтому участие индийских компаний в российских проектах по сжижению газа и нефтедобыче гарантирует России как минимум более выгодное положение по сравнению с конкурентами на индийском сырьевом рынке.

Поставки СПГ в Индию из России начались только в 2018 году и к середине прошлого года уже составили около 1 млн тонн. При этом есть все основания полагать, что они продолжат расти. В конце 2019 года "Новатэк" подписал меморандум с двумя индийскими компаниями о поставках СПГ в Индию. Он предусматривает сотрудничество на долгосрочной основе, возможность совместного инвестирования в СПГ-терминалы и проекты по сжижению газа российской компании. Кроме того, оговаривается возможность создания совместного предприятия по продаже СПГ и природного газа конечным потребителям в Индии, Бангладеш и других странах.

"Восток Ойл" - один из самых масштабных арктических проектов, включающий освоение Ванкорского кластера и перспективных участков на севере Красноярского края. Что касается арктического проекта по производству СПГ "Новатэк", то здесь до конца не ясно, какой из запланированных российской компанией заводов имеется в виду.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Юго-Восточная Азия Индия Компании Нефть и газ НоваТЭК

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