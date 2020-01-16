Неверов: Медведев призвал ЕР поддержать кандидатуру Мишустина

Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что 16 января у него состоялся разговор с председателем партии Дмитрием Медведевым, который попросил депутатов поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства.

"Сегодня рано утром у меня состоялся разговор с Председателем Партии "Единая Россия" Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который обратился к фракции с предложением поддержать кандидатуру на должность председателя правительства, предложенную нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал Неверов на пленарном заседании палаты в ходе рассмотрения вопроса о кандидатуре премьера.

По его словам, фракция единогласно приняла соответствующее решение и призывает депутатов Госдумы от других партий также проголосовать за утверждение Мишустина.

Сергей Неверов напомнил, что накануне в Послании Федеральному собранию Владимир Путин обозначил "программу социальной справедливости, которая отвечает запросу граждан".

"Он также говорил о повышении эффективности работы государственных органов власти. О всенародном обсуждении изменений Основного закона. По распоряжению президента уже сформирована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Говорил о новых полномочиях Государственной думы, Совета Федерации", - добавил глава фракции ЕР.

Но главное - за наделением полномочиями стоит огромная ответственность, подчеркнул Неверов. "И в решении, которое нам предстоит сегодня принять - это принятие на себя ответственности за результаты работы по реализации Послания президента", - заключил он.