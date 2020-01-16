Опубликованы лонг-листы премии Ассоциации продюсеров

Распределение по номинациям произошло следующим образом: "Лучший телевизионный фильм (1-4 серии) - 155 проектов. "Лучший телевизионный сериал (5-24 серии) - 121 проект. "Лучший телевизионный сериал (более 24 серий) - 7 проектов. "Лучший комедийный сериал" - 21 проект. "Лучший телевизионный анимационный сериал" - 34 проекта. "Лучшая докудрама" - 4 проекта. "Лучший полнометражный художественный фильм" - 90 проектов.

Это проекты, которые впервые вышли в телевизионном эфире в 2019 году на федеральных телеканалах, входящих в первый и второй мультиплекс цифрового телевидения России, а также на видеосервисах онлайн-премьер на территории РФ. В номинации "Лучший полнометражный художественный фильм" представлены картины со стартом проката в минувшем календарном году более чем на 100 киноэкранах.

Вот примеры, какие именно фильмы и сериалы попали в лонг-лист. Среди телефильмов формата до 4 серий есть "Батальон", "Старая гвардия", "Ученица чародея", "След лисицы на камнях", "Жена моего мужа" и многие другие.

Среди телесериалов от 5 до 24 серий - "А.Л.Ж.И.Р", "Барс", "Беловодье. Тайна затерянной страны", "Гоголь", "Годунов. Продолжение", "Знахарь", "Зорге", "Консультант", "Психологини", "Содержанки", "Свадьбы и разводы", "Шторм", "Эпидемия" #Детки, "Форс-мажор" и многие другие.

Семь сериалов более 24 серий - "Великолепная пятерка", "Гадалка", "Детективы", "Мухтар. Новый след", "Порча", "След" и "Слепая". Для тех, кто хочет подробно изучить проекты, даем прямую ссылку на лонг-лист.

Остается добавить, что лонг-лист номинантов для голосования жюри по заказу Ассоциации продюсеров составляется независимыми аналитиками российской кинематографической отрасли, которые учитывают все премьерные телефильмы, сериалы, анимационные телепроекты и полнометражные картины минувшего года. Сериалы, которые эксклюзивно вышли на видеосервисах, включаются в лонг-лист номинантов Премии АПКиТ по запросу информации Ассоциацией продюсеров онлайн-кинотеатрам.