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16.01.2020 07:52
Рубрика: Спорт

Овечкин рассказал о новом контракте с "Вашингтоном"

Текст: Максим Домчев
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал о желании продлить с клубом контракт, который истекает в 2021 году.
Александр Овечкин. Фото: AP Photo/Nick Wass Александр Овечкин. Фото: AP Photo/Nick Wass
Александр Овечкин. Фото: AP Photo/Nick Wass

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал продление контракта со своим давним партнером по тройке нападения Никласом Бэкстремом, который заключил договор на пять лет с зарплатой 46 миллионов долларов. По словам шведа, его партнер постоянно интересовался ходом переговоров.

Фото: REUTERS
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- Мне хотелось знать, что происходит, - цитирует Овечкина пресс-служба НХЛ. - И я знал. Он мне рассказывал, советовался со мной. Я не волновался, потому что был уверен на 100%, что он подпишет контракт. Он - ведущий центр команды, один из лучших игроков лиги. Его бы не отпустили".

У самого Овечкина контракт с "Вашингтоном" истекает в 2021 году, и лидер команды не сомневается в том, что с клубом удастся решить вопрос с новым договором. "Посмотрим, что случится, - сказал Овечкин. - Мы не имеем права вести переговоры до первого июля, а там будет видно. Я не тороплюсь и думаю, что клуб и его владелец тоже не торопятся".

Россиянин рассказал о том, что хотел бы провести всю карьеру в одном клубе. "Думаю, что любой игрок стремится всю карьеру провести в одном клубе. Так удобнее семье, здесь все друзья, тут складываются тесные отношения с городом и командой. Мы не хотим никуда уезжать, потому Вашингтон стал для нас вторым домом", - сказал россиянин.

Овечкин в 2008 году подписал 13-летний контракт с "Вашингтоном" на сумму 124 миллиона долларов. Всего в регулярном чемпионате НХЛ россиянин сыграл за "Кэпиталз" 1131 матч в которых набрал 1255 очков (686 голов и 569 передач).

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Хоккей Игроки и тренеры Александр Овечкин

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