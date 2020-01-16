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16.01.2020 20:21
Рубрика: Власть

Партии предлагают ликвидировать за неуважение к госсимволам

Текст: Татьяна Замахина
Группа депутатов от "Единой России" предложила ввести новые основания для ликвидации политических партий. В частности, эта процедура должна грозить тем, кто умаляет авторитет государства и государственных символов. Еще одно основание - финансовое.

Документ внесли депутаты Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот. В законе "О политических партиях" они предлагают изложить статью о деятельности партий в новой редакции. А именно, партия "не должна нарушать права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации, а также умалять авторитет государства и государственных символов и институтов на международной арене". В скобках в тексте законопроекта поясняется, что имеются в виду "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Сейчас данная статья выглядит так: "Деятельность политических партий не должна нарушать права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации".

Согласно сопроводительным материалам, норму следует принять ввиду активной антироссийской пропаганды, ведущейся членами российских оппозиционных партий за рубежом.

Также предлагается финансовое основание для ликвидации. Она в случае принятия документа сможет грозить за финансирование избирательных кампаний как политических партий, так и персонально кандидатов из-за рубежа.

Иностранное финансирование политических партий в РФ уже сейчас запрещено законом, и партиям дается срок, чтобы вернуть полученные зарубежные средства отправителям. За несвоевременный возврат штрафуют.

- В случае принятия настоящего проекта закона подобные действия со стороны представителей оппозиционных партий будут являться основанием для их ликвидации и способом предохранить российскую политическую систему от влияния извне, - указали разработчики в пояснительной записке.

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