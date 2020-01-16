Практически все вопросы федерального уровня по ликвидации последствий паводка в Иркутской области решены, теперь предстоит большая работа на уровне регионов и муниципалитетов. Об этом сказал и.о. вице-премьера Виталий Мутко на очередном заседании правительственной комиссии по этому вопросу.

Пострадавшим от паводка жителям было выдано 7093 свидетельства на приобретение жилья, 5896 человек его уже купили. Оформлено 2591 свидетельство на капитальный ремонт, однако закончен он лишь в 491 помещении. "Это, конечно, крайне мало!" - отметил Мутко. Между тем еще 149 свидетельств на жилье и 288 на капремонт до сих пор вообще не были получены. Мутко потребовал поставить точку в этом вопросе и выдать их до конца января. При этом получение свидетельств и компенсаций по судебным решениям возможно будет и дальше.

Более 17 тысяч человек получили компенсации по 100 тысяч рублей, 6603 - по 50 тысяч рублей, 47 175 по 10 тысяч. Сейчас выплаты идут лишь по решениям суда или в случаях, если жители поздно обратились за ними из-за своих сложных жизненных обстоятельств. Как сообщил и. о. губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, власти региона решили выделить еще по 10 тысяч рублей материальной помощи владельцам 13,5 тысячи земельных участков, лишившимся урожая, хотя в зону затопления эти территории и не входили.

В Тулуне завершено строительство 4 домов, возводятся 3 многоквартирных дома (их строительная готовность - 37%) и 79 индивидуальных. В целом из 211 объектов начаты работы по 147, но на 24 работы не завершены в срок. В числе "отстающих" - 4 школы и 2 детских сада. Однако в основном речь идет о доделке отдельных школьных кабинетов, один из детских садов будет сдан в ближайшие дни.

Выдача сертификатов на жилье завершится к февралю

На заседании обсудили прогноз половодья на нынешний год. По данным Росгидромета, в целом снега в Иркутской области пока меньше нормы, однако зима еще не закончилась. Ведется подготовка водохранилищ к приему паводковых вод, во время ледохода будет проводиться мониторинг рек для оперативной ликвидации заторов. "Но наибольшую опасность для Иркутской области представляют дождевые паводки летне-осеннего периода, в том числе редкой повторяемости, как отмечалось в прошлом году", - отметил один из участников комиссии. В июне прошлого года в регионе осадки вдвое превысили месячную норму, была переувлажненная почва, а позже, с приходом циклона, за 3 дня выпало еще четыре месячные нормы, что и привело к наводнению. "Мы получили паводок, повторяемостью, по оценкам Росгидромета, в 0,1% - до одного раза в тысячу лет", - сообщили на заседании.

Сейчас, чтобы избежать ущерба от экстремальных дождей в будущем, идет установление зон затопления, где будет запрещено строительство и какая-либо хозяйственная деятельность. Из 274 таких зон в Иркутской области пока утверждены границы лишь 17 (6,2%), но материалы еще по 211 уже находятся на согласовании. В целом по России установлены границы 2221 зоны затопления из 7926 (28%). Как подчеркнул Мутко, эта информация должна быть публичной, границы зон затопления должны знать и население, и бизнес. И даже до их полного утверждения границы зон должны учитываться при восстановлении пострадавших от наводнения городов, чтобы впоследствии не пришлось переносить уже спроектированные объекты.