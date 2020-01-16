Профессор из Польши рассказала об истоках русофобии в своей стране

Варшава стала врагом Москвы после того, как поддержала государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт на востоке Украины. Об этом заявила профессор Ягеллонского университета Анна Разьны в статье польского издания Myśl Polska.

По словам специалиста, до 2014 года отношения между Россией и Польшей были вполне хорошими, а историческая политика перестала выступать предметом ожесточенных споров. Многое свидетельствовало о том, что Москва и Варшава пошли на примирение, и никакие внешние силы не изменят это. Однако после 2014 года картина мирного сосуществования и сотрудничества разрушилась.

Как объяснила профессор, польские власти обратились к безумной концепции восточной политики Ежи Гедройца, согласно которой Польша может избежать угрозы со стороны России, если будет существовать "большая Украина" в сталинско-хрущевском географическом формате. После государственного переворота на Украине все внешнеполитические действия Польши были нацелены на борьбу с Россией, а русофобия и украинофильство стали признаками польского патриотизма, считает Разьны.

При этом, отмечает специалист, польские атлантисты начали также претворять в жизнь глобальные интересы трансатлантических игроков даже в ущерб собственной стране.