Смысл предложенных в Послании поправок в Конституцию - обеспечить развитие России как правового, социального государства, укрепить роль гражданского общества, партий и регионов в выработке важнейших решений. Об этом Владимир Путин заявил в Ново-Огарево на встрече с участниками группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Россия останется президентской республикой, заверил он.

Накануне глава государства подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ". Вчера он провел первую встречу с участниками группы.

"Обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию, я высказал свои соображения по поводу возможных поправок в Конституцию, имея в виду ту дискуссию, которая так или иначе уже у нас в стране в обществе развернулась", - начал разговор президент и поблагодарил присутствующих: для такой важной работы нужны не только профессиональные знания, но и политический и жизненный опыт.

Предложенные поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, еще раз подчеркнул Владимир Путин. Их смысл - "обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства".

Россия, оставаясь президентской республикой, становится более открытой, значение парламента повышается, усиливается его взаимодействие с правительством, продолжил глава государства. Ведь парламент будет нести ответственность не только за назначенных министров и заместителей, но и за работу председателя правительства, и за политику кабмина. "Такая более тесная связка между парламентом и правительством, мне кажется, уже востребована", - пояснил он.

"Граждане России, уверен, согласятся в подавляющем большинстве: Россия должна оставаться в то же время президентской республикой, и у президента должны сохраняться серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности и в связи с потерей доверия", - подчеркнул глава государства. И это - обязательный императив. Для России сдвиг в сторону парламентской республики на сегодняшний день был бы очень серьезным испытанием. "Неизвестно, чем бы оно закончилось", - добавил Путин.

Говоря про конституционный статус Госсовета, президент четко обозначил, что есть верхняя палата Федерального Собрания, - Совет Федерации. И здесь нужно действовать аккуратно, нельзя создать вторую палату регионов.

Еще одна важнейшая поправка - зафиксировать регулярную индексацию пенсионного обеспечения. Правительство обязано будет индексировать пенсии, или это будет нарушением Основного Закона со всеми вытекающими последствиями и возможностью президента соответствующим образом отреагировать в отношении должностных лиц, в том числе и увольнением. И больше никто не скажет: "денег не хватает, приоритетов много, пенсионеры подождут", заметил он.

Конкретизируя предложение внести поправку о том, что международные договоры не должны противоречить Конституции РФ, Путин указал, что документы, которые противоречат ей, вообще не должны заключаться. А если такой договор уже заключен и обнаружено нарушение Конституции - не должен действовать на территории нашей страны. Многие государства давно "без всякого стеснения прописали", что на их территории действует все, что не противоречит их Основному Закону. "Это совсем не значит, что мы уклоняемся от ситуации, когда международный договор имеет приоритетное значение в отношении других законов РФ. Но только не Конституции!" - пояснил глава государства.

Работа над поправками в Основной Закон требует высочайшего правового, юридического профессионализма, выверенности каждого слова, каждой буквы, каждой запятой, подчеркнул президент. Нужно обязательно сохранить единство правовой ткани Конституции, сказал он, добавив, что Конституция - документ прямого действия и все новации призваны укреплять и развивать ее потенциал. Нужна тщательная правовая экспертиза поправок. При этом решающее слово - за гражданами России.

Работа над поправками в Основной Закон требует высочайшего правового, юридического профессионализма, выверенности каждого слова, каждой буквы, каждой запятой

Путин подчеркнул неизменность двух первых глав Конституции. "Ни первая, ни вторая главы не должны быть затронуты. Мы просто добавляем", - сказал глава государства. Напомним, что первая глава Основного закона - "Основы конституционного строя", а вторая - "Права и свободы человека и гражданина".

"Если мы внесем в Конституцию обязанность государства индексировать пенсию, она никак не нарушит стройность второй главы, но зафиксирует необходимость это делать", - уточнил он. "К сожалению, государство это не всегда исполняло раньше, а я считаю, что нет ничего более важного, чем исполнение таких социальных обязательств перед людьми, перед пенсионерами, у которых нет других источников дохода, кроме как получения пенсии, заработанной честно", - подчеркнул президент. Также и по МРОТ, который не может быть меньше прожиточного минимума: раз записано в Конституции, правительство будет выполнять.

Также обсуждался вопрос толкования международных конвенций ЕСПЧ. "У кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны", - заметил Путин. Иногда ЕСПЧ принимает явно неправовые решения, и РФ их исполняет, но толкования, которые навязываются со стороны - уже перебор, считает он.

Еще президент заявил, что предложения по поправкам нужно выносить на голосование пакетом, а не по отдельности. И, как рассказал ТАСС сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас, не исключил, что могут быть предложены и другие поправки, помимо тех, о которых он сказал в Послании.

Согласно распоряжению президента, в рабочей группе - три сопредседателя: глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

Готовить предложения по поправкам в Основной Закон будут более семидесяти человек самых разных профессий. В их числе не только юристы и парламентарии, но и, например, главы региональных Заксобраний, руководители благотворительных фондов Елена Альшанская и Лев Амбиндер, глава центрального штаба движения "Волонтеры победы" Ольга Амельченкова, представители ОНФ, предпринимательских объединений и профсоюзов, руководители ветеранских организаций, известные медики - Лео Бокерия и Леонид Рошаль, спортсмены (в их числе двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева), деятели культуры (глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, худрук театра "ЕТ CETERA" Александр Калягин, актер Владимир Машков), музыканты (пианист Денис Мацуев), атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, руководство национально-культурных автономий и другие общественные деятели.

Рабочая группа оперативно сформулирует свои предложения, заявил "Интерфаксу" ее сопредседатель Павел Крашенинников. "Основные предложения прозвучали в президентском Послании - на всю страну, на весь мир, поэтому работу надо сделать качественно и быстро, не откладывая в долгий ящик", - ответил он на вопрос о сроках. Рассматриваться будут предложения и участников группы, и простых граждан. "Важно, что выдвинутые президентом инициативы о конституционных изменениях развивают государственное устройство, при этом не затрагивая главу Основного закона, посвященную правам человека, и ядро Конституции у нас остается целостным", - пояснил Крашенинников.