Путин оценил отношения с Японией

Президент России Владимир Путин принял в своей загородной резиденции "Ново-Огарево" генсека Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуру.

"Отношения между нашими государствами развиваются поступательно, и нас это очень радует", - заявил Путин и попросил передать самые наилучшие пожелания японскому премьер-министру Синдзо Абэ. "Нам, надеюсь, удастся поговорить и о том, как выстроить отношения с господином премьер-министром - когда и где мы могли бы продолжить наши встречи, наши консультации", - заметил он.

Китамура передал приветствие от Абэ и сказал, что на основе личных доверительных отношений между Путиным и японским премьер-министром "японо-российские отношения скачкообразно развиваются". И Россия, и Япония - государства, ответственные за обеспечение безопасности в восточной Азии, подчеркнул он и выступил за развитие стратегического взаимодействия, чтобы две страны "стали партнерами, которые могут друг другу доверять".

В беседе с российской стороны приняли участие также секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и помощник президента Юрий Ушаков.