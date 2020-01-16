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16.01.2020 18:35
Рубрика: Власть

Путин подчеркнул неизменность двух первых глав Конституции

Текст: Кира Латухина
Стали известны новые подробности встречи президента с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Кадры встречи показал телеканал "Россия-24".

"Ни первая, ни вторая главы не должны быть затронуты. Мы просто добавляем", - подчеркнул глава государства. Напомним, что первая глава Основного закона - "Основы конституционного строя", а вторая - "Права и свободы человека и гражданина".

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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Например, добавляется индексация пенсий, которой сейчас нет в Конституции, пояснил свою мысль Владимир Путин. "Если мы внесем в Конституцию обязанность государства индексировать пенсию, она никак не нарушит стройность второй главы, но зафиксирует необходимость это делать", - уточнил он. "К сожалению, государство это не всегда исполняло раньше, а я считаю, что нет ничего более важного, чем исполнение таких социальных обязательств перед людьми, перед пенсионерами, у которых нет других источников дохода, кроме как получения пенсии, заработанной честно", - подчеркнул президент. Вряд ли кто-нибудь рискнет нарушить Конституцию, поэтому индексация будет обеспечена.

Поправка сыграет свою роль и в деле популяризации Основного закона. "Как правило, рядовой гражданин не чувствует своей прямой связи с Конституцией. Необходимость индексаций пенсий - вот это запомнят все. Вот это будет в голове у каждого. И я вас уверяю, так отношение к Конституции, как к закону прямого действия, тоже будет меняться", - уверен Путин.

Фото: РИА Новости
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Не менее важно и положение о том, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума. А то сегодня приравняли, а завтра может это вообще "уйдет в тень". Раз записано в Конституции, правительство будет выполнять на десятилетия вперед. "Конечно, этого недостаточно, и такой уровень слишком маленький, но это должно быть гарантировано", - пояснил глава государства. Прожиточный минимум будет подниматься, и кабмин будет обязан повышать МРОТ. Так что формальная эта вещь только на первый взгляд.

Касаясь технологии голосования, президент подчеркнул, что предложения по поправкам нужно выносить на общенародное голосование пакетом, а не по отдельности. "Предложений могут быть тысячи. Здесь их могут быть сотни, а если мы послушаем всю страну, их могут быть тысячи", - сказал Путин. "Поэтому, как бы сложно это ни было, для того, чтобы выносить это на голосование, нужно доработать все в комплексе и предложить людям какое-то решение. Потому что если предложений будет, если не тысячи, то сотни, а у нас миллионы избирателей, это просто технологически будет сложно", - пояснил он.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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Также обсуждался вопрос толкования международных конвенций Европейским судом по правам человека. "Я согласен в том, что у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны. Мы с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю. Иногда и тот же Европейский суд - мы исполняем все его решения, - но, к сожалению, принимает явно неправовые решения. Вот что неприемлемо. Но, кстати говоря, мы и в этом случае исполняем, как это ни покажется странным. Но когда начинаются всякие толкования, которые навязываются со стороны - это уже перебор, это - слишком", - заявил президент.

Власть Работа власти Президент Конституция России

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