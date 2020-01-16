Путин поздравил Ланового с днем рождения

Президент Владимир Путин направил знаменитому актеру Василию Лановому поздравление с днем рождения, с 86-летием.

Глава государства высоко оценил его верность призванию, родному Вахтанговскому театру. С большим уважением он отметил востребованную общественную деятельность народного артиста по сбережению исторической памяти о Великой Отечественной войне и воспитанию молодежи "на высоких примерах патриотизма и гражданственности".

Владимир Путин пожелал имениннику бодрости духа, здоровья и творческого долголетия.