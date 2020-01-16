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16.01.2020 16:39
Рубрика: Власть

Путин призвал к четкости формулировок поправок в Конституцию

Текст: Кира Латухина
Работа над поправками в Основной закон требует высочайшего правового, юридического профессионализма, выверенности каждого слова, каждой буквы, каждой запятой, подчеркнул президент в Ново-Огарево на встрече с участниками группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Нужно обязательно сохранить единство правовой ткани Конституции, сказал Владимир Путин, добавив, что это - документ прямого действия и все новации призваны укреплять и развивать ее потенциал. Нужна тщательная правовая экспертиза поправок. При этом решающее слово - за гражданами России.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Говоря про конституционный статус Госсовета, президент четко обозначил, что есть верхняя палата Федерального Собрания, - Совет Федерации. И здесь нужно действовать аккуратно, нельзя создать вторую палату регионов.

Еще одна важнейшая поправка - зафиксировать регулярную индексацию пенсионного обеспечения.

Правительство обязано будет индексировать пенсии, или это станет нарушением Основного закона со всеми вытекающими последствиями и возможностью президента соответствующим образом отреагировать в отношении должностных лиц, в том числе и увольнением. И больше никто не скажет: "Денег не хватает, приоритетов много, пенсионеры подождут", - заметил он.

Конкретизируя предложение внести поправку о том, что международные договоры не должны противоречить Конституции РФ, Путин указал, что документы, которые противоречат ей, вообще не должны заключаться. А если такой договор уже заключен и обнаружено нарушение Конституции - не должен действовать на территории нашей страны. Многие государства давно "без всякого стеснения прописали", что на их территории действует все, что не противоречит их основному закону. "Это совсем не значит, что мы уклоняемся от ситуации, когда международный договор имеет приоритетное значение в отношении других законов РФ. Но только не Конституции!" - пояснил глава государства.

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