Путин внес законопроект о должности замглавы Совбеза

Президент внес на рассмотрение нижней палаты парламента поправки в закон "О безопасности". Согласно этой законодательной инициативе, в Совбезе РФ появляется должность заместителя председателя. Текст есть в базе данных Госдумы.

Зампредседателя СБ РФ входит в число постоянных членов Совета безопасности. Законопроект определяет порядок его назначения и освобождения от должности​​​ - это прерогатива президента. Глава государства также определяет его полномочия.

Согласно законодательной инициативе, замглавы СБ РФ обязан сообщить о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Также указано, что в состав Совбеза могут входить только граждане России, без иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом.

Ранее своим указом Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности и назначил на эту должность бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.