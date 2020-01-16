Путин внес законопроект о должности замглавы Совбеза

Зампредседателя СБ РФ входит в число постоянных членов Совета безопасности. Законопроект определяет порядок его назначения и освобождения от должности - это прерогатива президента. Глава государства также определяет его полномочия.
Согласно законодательной инициативе, замглавы СБ РФ обязан сообщить о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
Также указано, что в состав Совбеза могут входить только граждане России, без иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом.
Ранее своим указом Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности и назначил на эту должность бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.