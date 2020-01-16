Новости

Ирак не давал разрешение США на возобновление операций 18:13
Путин оценил отношения с Японией 18:12
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово 18:09
В Крыму Росгвардия взяла под охрану бригады скорой помощи 18:08
На Кубани женщине грозит 20 лет за крупную аферу с убийством 18:06
Прототип складного укороченного автомата Калашникова показали на видео 17:40
В Индии испекли рекордный торт длиной в шесть километров 17:39
Михаил Мишустин проведет встречу с Дмитрием Медведевым 17:34
Рада приняла закон, урезающий преподавание на русском языке 17:30
Эксперты выяснили, кто в России чаще всего берет кредиты 17:29
Новороссиец решил продать кошку-"целительницу" за 20 млн рублей 17:28
В одном из детсадов Батайска воспитанникам заклеивали рты скотчем 17:24
В Москве обокрали квартиру командира космического корабля 17:07
Видео: Уилл Смит стал "Ведьмаком" вместо Генри Кавилла 16:58
Матвиенко: Руководство Совфеда 21 января утвердит план реализации Послания президента 16:55
Росавиация начала расследование экстренной посадки самолета в Домодедово 16:51
Зеленский понизил призывной возраст до 18 лет 16:51
Тексты Хараппской цивилизации признали логографическим кодом 16:51
Найденное в Китае существо оказалось "танцующим драконом" 16:50
Воронежский спонсор террористов получил девять лет 16:49
В Москве появится зал для бракосочетания маломобильных групп граждан 16:44
Психологи выяснили, какими стратегиями обмана пользуются лжецы 16:43
Роддомы Москвы готовы к "беби-буму" 16:42
36-летний оператор умер на съемочной площадке "Дома-2" 16:41
Пять главных ошибок на мойке, которые убивают вашу машину 16:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Полезно ли заменять сахар и кофе аналогами
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 17:30
Рубрика: В мире

Рада приняла закон, урезающий преподавание на русском языке

Текст: Диана Ковалева

Верховная рада приняла закон "О полном общем среднем образовании", согласно которому постепенно будет сокращаться преподавание на языках национальных меньшинств, в том числе и на русском. За документ проголосовали 327 депутатов при необходимом количестве в 226 голосов.

Половина трудоспособных украинцев работают нелегально

Согласно закону, лица, принадлежащие к нацменьшинствам, языки которых не являются официальными языками ЕС, и обучающиеся на соответствующих языках в государственных, коммунальных или корпоративных образовательных учреждениях, теперь будут получать базовое среднее образование на украинском в объеме не менее 80 процентов от годового объема учебного времени.

Документ также поделил весь образовательный процесс на несколько циклов: 1-2 классы отнесли к адаптационно-игровому, 3-4 классы - к основному циклу начального образования, 5-6 классы - к адаптационному, а 7-8 классы - к базовому предметному. 10 класс теперь будет считаться профильно-адаптационным циклом среднего образования, а 11-12 классы - профильным циклом среднего образования.

Около 500 тысяч украинцев получили гражданство РФ в прошлом году

Закон также включает в себя пункт о продолжительности уроков. В 1 классе длительность занятий не должна превышать 35 минут, в 2-4 классах - 40 минут, а в 5-12 классах - 45 минут. Согласно документу, в каждом классе должно быть не менее 5 учеников и не более 25 в начальной школе и не более 30 - в средней. Учебный год длится с 1 сентября по 1 июля, а количество учебных дней должно составлять не менее 175.

Кроме того, в законопроекте прописано правило территориальной доступности начального и базового среднего образования, а детям гарантируется право обучения в школе рядом с местом проживания. К тому же, ликвидируется конкурсный принцип для записи в начальные школы и гимназии, а дети на длительном стационарном лечении получат право учиться прямо в медучреждениях.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин оценил отношения с Японией
В Коми за взятку задержали министра МВД
Новый посол США в РФ прибыл в Москву
Начата доследственная проверка аварийной посадки самолета в Домодедово