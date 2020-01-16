Рада приняла закон, урезающий преподавание на русском языке

Верховная рада приняла закон "О полном общем среднем образовании", согласно которому постепенно будет сокращаться преподавание на языках национальных меньшинств, в том числе и на русском. За документ проголосовали 327 депутатов при необходимом количестве в 226 голосов.

Согласно закону, лица, принадлежащие к нацменьшинствам, языки которых не являются официальными языками ЕС, и обучающиеся на соответствующих языках в государственных, коммунальных или корпоративных образовательных учреждениях, теперь будут получать базовое среднее образование на украинском в объеме не менее 80 процентов от годового объема учебного времени.

Документ также поделил весь образовательный процесс на несколько циклов: 1-2 классы отнесли к адаптационно-игровому, 3-4 классы - к основному циклу начального образования, 5-6 классы - к адаптационному, а 7-8 классы - к базовому предметному. 10 класс теперь будет считаться профильно-адаптационным циклом среднего образования, а 11-12 классы - профильным циклом среднего образования.

Закон также включает в себя пункт о продолжительности уроков. В 1 классе длительность занятий не должна превышать 35 минут, в 2-4 классах - 40 минут, а в 5-12 классах - 45 минут. Согласно документу, в каждом классе должно быть не менее 5 учеников и не более 25 в начальной школе и не более 30 - в средней. Учебный год длится с 1 сентября по 1 июля, а количество учебных дней должно составлять не менее 175.

Кроме того, в законопроекте прописано правило территориальной доступности начального и базового среднего образования, а детям гарантируется право обучения в школе рядом с местом проживания. К тому же, ликвидируется конкурсный принцип для записи в начальные школы и гимназии, а дети на длительном стационарном лечении получат право учиться прямо в медучреждениях.