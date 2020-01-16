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16.01.2020 13:49
Рубрика: В мире

Раскрыт размер ядерного арсенала США

Текст: Юрий Когалов
Обнародованы свежие данные о размере ядерного арсенала Соединенных Штатов. Данная информация была раскрыта в журнале Bulletin of the Atomic Scientists.
Фото: Gerasimov174 / istock Фото: Gerasimov174 / istock
Фото: Gerasimov174 / istock

По словам исследователей, в настоящее время на вооружении армии США стоит 1750 ядерных боеголовок. 400 из них установлены на межконтинентальных баллистических ракетах наземного базирования, еще 900 - на подводных лодках. 300 единиц размещены на базах стратегических бомбардировщиков в США, еще 150 тактических бомб - на авиабазах в Европе. Кроме того, 2050 боеголовок считаются стратегическим запасом на случай геополитических или технических неожиданностей. В общей сложности Соединенные Штаты располагают 3800 ядерными боеголовками и бомбами, которые могут быть применены в любой момент.

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При этом Пентагон имеет еще примерно две тысячи боеголовок, уже официально снятых с вооружения, но до сих пор не демонтированных.

Размер ядерного арсенала США практически не изменился за минувший год. Предыдущая публикация подобного рода датировалась маем 2019 года. Тогда речь также шла 1750 бомбах, стоящих на вооружении, и 2050 единицах в запасе. Сократилось только число ожидающих демонтажа боеголовок - с 2,4 тысячи до двух тысяч.

В статье также отмечается, что ядерное оружие хранится в 24 географических точках в 11 штатах США и пяти европейских странах. Самый большой запас находится в подземном хранилище Киртланде (KUMMSC) к югу от Альбукерке, штат Нью-Мексико. Здесь они ожидают отправки на утилизацию.

В Европе американские боеголовки находятся на территории Германии, Италии, Бельгии, Нидерландов и Турции.

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Но пока еще действующему Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанному Россией и США в 2010 году, стороны обязались сократить свои арсеналы. Соглашение предполагает уменьшение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц. Продление этого договора находится под угрозой. Срок действия СНВ-3 истекает в начале 2021 года, и американцы пока не определились, намерены ли они его продлевать. Впрочем, у Москвы есть к Вашингтону вопросы о том, как сейчас выполняются отдельные положения договора, единственного международного соглашения, ограничивающего гонку стратегических наступательных вооружений. После выхода США из ДРСМД и проведения ими испытаний ракет средней дальности шансов на подписание нового соглашения осталось немного.

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