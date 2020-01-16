Реформа долевого строительства повысила спрос на новостройки

Тех, кто готов купить квартиру на раннем этапе строительства (стадии "котлована"), стало больше в три раза - 35%.

По данным ВЦИОМ, улучшить жилищные условия планируют 16,5 миллионов российских семей. Потенциальные покупатели жилья считают, что реформа пошла рынку на пользу. 84% респондентов дали положительную оценку изменениям законодательства о долевом строительстве, вступившим в силу с 1 июля 2019 года. В качестве основных результатов называли повышение сохранности средств при приобретении жилья в новостройках и снижение рисков при покупке жилья на стадии строительства.

Пока по новой схеме с использованием эскроу-счетов строится меньше четверти жилья в России. По состоянию на 1 декабря 2019 года, как посчитали в Дом.рф, в 81 субъекте реализуют проекты долевого строительства - возводятся 11269 многоквартирных жилых домов общей площадью 113,1 миллиона квадратных метров.

Реформа долевого строительства замедлила девелоперскую активность. Как отмечают аналитики "Метриум", в 2019 году рынок новостроек Москвы пополнился существенно меньшим количеством проектов, чем в 2018 году. В прошлом году продажи открылись в 68 жилых и апартаментных комплексах, а в 2018-м - в 90 проектах. Строить меньше стали почти во всех сегментах столичного первичного рынка.

- В первой половине 2019 года застройщики не были заинтересованы в старте новых проектов, если у них не было уверенности в том, что эти объекты не придется переводить с одних "рельсов" финансирования (за счет средств дольщиков) на другие (банковское кредитование), - указал генеральный директор девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин. - Во второй половине 2019 года у некоторых застройщиков возникли проблемы с переходом на новую модель работы, что также сдержало выход новых проектов на рынок.

По подсчетам "Метриум", на рынке новостроек Москвы в конце 2019 года через эскроу-счета продавалось 24% объектов. Больше всего такого жилья в премиум-классе и в массовом сегменте (29% и 27% соответственно). Затем следует бизнес-класс (21%). Меньше всего объектов по новым правилам продается на рынке элитной недвижимости (14%).

Как отметил Алексей Перлин, девелоперы элитного жилья оказались наименее чувствительными к реформе в силу специфики их сегмента - они меньше зависят от средств дольщиков, так как готовы к долгому периоду продаж в новостройке, причем даже после ее ввода в эксплуатацию.

В секторе массового жилья в прошлом году в продаже появились 23 проекта, тогда как годом ранее их было 31 (минус 26%). В бизнес-классе застройщики начали продавать 27 жилых и апартаментных комплексов против 32 в 2018 году (минус 16%). Наиболее заметным оказалось сокращение активности девелоперов в премиум-классе - почти в два раза. В 2019 году в этом сегменте начались продажи 10 новостроек. В элитном сегменте в продаже появилось 9 объектов против 8 в 2018-м году.

-Несмотря на заметное сокращение девелоперской активности, мы не ожидаем резкого снижения объема предложения нового жилья в Москве, - отметила управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. - На рынке довольно много объектов прошлых лет. Более того, количество новых проектов в 2019 году сопоставимо со статистикой 2017 года (72 проекта) и 2014-2016 годов (60-65 проектов). А по сравнению с докризисным периодом девелоперская активность намного превышает текущие показатели (в 2010-2013 выходило по 30-40 проектов).

По данным Фонда защиты прав дольщиков, с четвертого квартала прошлого года в едином реестре проблемных объектов стало на 122 дома меньше, 3130 домов. Наблюдательный совет фонда принял решение о восстановлении прав более 16 тысяч дольщиков в 21 регионе. По 220 проблемным домам выплатят 31 миллиард рублей (на завершение строительства и компенсацию). После этого дома исключат из реестра проблемных объектов.