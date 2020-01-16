Марчелли поставил Островского с Константином Райкиным в главной роли

Режиссер Евгений Марчелли поставил в "Сатириконе" Александра Островского: 17 января премьера по малоизвестной пьесе "Шутники", в которую постарались уместить весь мир автора и титульных героев "Грозы", "Бесприданницы", "Леса" и "Снегурочки".

Это первая совместная постановка московского театра и экс-худрука ярославского Волковского театра Евгения Марчелли. В спектакле занято несколько поколений актеров: от недавних выпускников до самого руководителя "Сатирикона" Константина Райкина, который признался, что любит творчество Островского и давно хотел сыграть именно в этой пьесе.

До премьеры Константин Райкин рассказал о том, как живет сейчас его театр.

О драматургии

- Выбираю такие пьесы, которые меня привлекают как самого обычного жителя нашей страны. И если моя реакция на какие-то события в стране и в мире, мои тревоги и надежды находят подтверждение в пьесе, и она начинает меня волновать, тогда у меня возникает хватательный рефлекс. Взрослый театр должен заниматься не только классической драматургией, но и современными текстами. Одно другое не то что не исключает, а предполагает. Поэтому диапазон наших интересов велик - мы держим нос по ветру: присматриваемся к Любимовке, к уральским драматургическим экспериментам, которые организует Николай Коляда, к фестивалю "Ремарка" и так далее. Репертуар "Сатирикона", как всегда, принципиально не велик, но рассчитан на разные зрительские вкусы.

О педагогике

- Я занимаюсь преподаванием уже совершенно неприличное количество лет. Эта профессия требует огромных затрат душевных и физических сил. Но для меня она важна, так как необходимо воспитывать своих артистов. Чтобы они приходили "не со своим уставом в чужой монастырь", а изучали "устав" своего будущего театра еще на студенческой скамье.

Многое в нынешних студентах меня тревожит. Я всегда боюсь ошибиться и поэтому при наборе на курс провожу обычно не три, а пять туров, за которыми следуют личные беседы и коллоквиумы. И все же характер человека на первых порах распознать не удается. Нынешнее поколение студентов вызывает тревогу. Многие из них лишены самолюбия. Их очень трудно растормошить и даже обидеть в воспитательных целях. Нет рычагов воздействия на них. Ругаешь его, а он не заводится. Не воткнешь в него шпагу! А для актера наряду с дарованием важно наличие самолюбия, сильной воли. Молодые люди несут на себе отпечаток нашего технократического времени. Тревожно, что даже самые талантливые из них не привыкли "утрудняться". Сейчас стало больше соблазнов, а силы духа - меньше. Ведь театр - это не служба, а служение. Они могут клясться в преданности театру. Но при первом предложении сняться в сериале за большие деньги эти разговоры подвергаются испытанию на прочность. Нынешние студенты не приучены читать. Они приходят из школы, не зная ничего! Для них чтение - это вынужденный процесс, иначе не сдашь экзамены.

О режиссерах

- Никогда не играю в тех спектаклях, которые ставлю сам. В прошлом был такой опыт, который отвратил меня от дальнейших подобных попыток. Поэтому приглашаю других режиссеров, которые любят ставить в "Сатириконе", так как здесь продуктивная рабочая среда, хорошая почва, на которой растет любое семя. Приглашенный режиссер может быть и знаменитым, и молодым, обладающим гораздо меньшим театральным опытом, чем я. В роли актера я всегда подчиненный. И я приглашаю режиссера быть командиром. Таков закон театра.

О жизни

- В отношении к актерскому труду, к дисциплине, к зрителям я продолжаю традиции, установленные еще до моего прихода в театр Аркадием Райкиным. Они неколебимы по сей день. Театр - это моя жизнь. У меня ничего другого нет. Я не мечтатель, а делатель. И если я что-то хочу и люблю, то делаю это. Надо хотеть делать что-то реальное. Везет тому, кто этого заслуживает. Бог замечает того, кто выпрыгивает ему навстречу. Надо рыпаться, рыть землю…

P. S.

Следом за "Шутниками" в "Сатириконе" выйдет спектакль "Дорогая Елена Сергеевна" по пьесе Людмилы Разумовской, над которой работает ученик Камы Гинкаса Владимир Жуков, а главную роль сыграет Наталия Вдовина.

Сам Константин Райкин в качестве режиссера собирается выпустить "Проделки Скапена" Мольера. Спектакль будет идти в один вечер с "Лекарем поневоле", уже имеющимся в репертуаре театра. В дальнейших актерских планах Райкина Шекспир, Достоевский и другие. На вопрос "РГ", не хотел бы он продолжить череду своих шекспировских образов и сыграть, например, Отелло, Константин Райкин ответил кратко и однозначно: "Поздно!".