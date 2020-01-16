В столице открылась "горячая линия" для тех, кому по ночам мешает разгрузка машин. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции, теперь привлечь нарушителей к ответственности станет проще.

Около 30 процентов обращений по поводу шума касаются именно шума при погрузке-разгрузке товаров, свидетельствует официальная статистика городского управления Роспотребнадзора. Чтобы максимально защитить ночной сон, придумано множество требований, как санитарных, так и технических. Разгружаться с 23.00 до 7.00 можно, но только тихо. В числе прочего нужно выключать двигатели и фары грузовиков. Многие водители этого не делают.

"С проблемой чаще всего обращаются в полицию, - отметила представитель МАДИ Ольга Дыгало. - Но составить протокол за это административное правонарушение могут только наши инспекторы". Пока органы передадут сведения куда следует, пройдет время. Чтобы ускорить процесс, в МАДИ придумали "горячую линию" - 8 (929) 960-58-08. Водителям по статье 4.50 КоАП Москвы выписывают тысячу рублей. Их работодателю - на первый раз предупреждение. За повторное нарушение - уже 80 тысяч руб. штрафа.

Двигатель не работает, фары потушены, но все равно шумно? Тогда обращайтесь в городское управление Роспотребнадзора. По той же схеме нужно действовать, если измучил шум от транспорта, промышленных предприятий или кафе. Грохочут ночью на стройке или шумный концерт недалеко от дома? Сообщайте на "горячую линию" мэрии 8 (495) 777-77-77. Обращение передадут в департамент природопользования и охраны окружающей среды, специалисты "Мосэкомониторинга" проведут необходимые замеры.