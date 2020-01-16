Обвиняемого в угрозах судье приговорили к штрафу в 160 тысяч рублей

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор 46-летнему жителю удмуртского села Якшур-Бодья Алексею Вересову. Фигуранта дела об угрозах московскому судье признали виновным и назначили наказание в виде штрафа размером в 160 тысяч рублей.

"Признать Алексея Вересова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 296 Уголовного кодекса РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа", - огласила решение судья Олеся Менделеева.

Ранее Вересов полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В связи с этим судебный процесс проходил в особом режиме. То есть, без изучения доказательств и допроса свидетелей. "Я признаю свою ошибку и раскаиваюсь. Комментарий я удалил. Приношу свои извинения Алексею Вячеславовичу (судье Тверского райсуда Москвы Алексею Криворучко, - прим. "РГ") за грубые высказывания в его адрес. Обещаю впредь не повторять подобные проступки", - сказал в последнем слове подсудимый.

Гособвинитель просил суд вынести Вересову наказание в виде штрафа в размере 170 тысяч рублей.

По данным следствия, Алексей Вересов 16 сентября 2019 года при общении в одной из соцсетей допустил угрозы в адрес столичного судьи. "Обсуждая один из судебных приговоров (по делу о применении насилия в отношении представителей власти на незаконных митингах, прошедших летом 2019 года, - прим. "РГ"), обвиняемый разместил материал, содержащий угрозу убийством в адрес судьи за исполнение им своих служебных обязанностей", - говорится в материалах дела.

Дело было возбуждено по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", а позднее переквалифицировано на часть 1 статьи 296 УК РФ "угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования".

В ходе расследования этого дела были заключены под стражу двое фигурантов - Алексей Вересов и Евгений Ерзунов. Третий фигурант - Сергей Половец - после признания им вины и дачи изобличающих показаний на другого фигуранта был отпущен под подписку о невыезде. Позднее в отношении Половца уголовное преследование прекратили. Ерзунова же приговорили к штрафу в размере 110 тысяч рублей.

Объектом угроз со стороны фигурантов являлся судья Тверского райсуда Москвы Алексей Криворучко, ранее вынесший приговор в отношении участника летней несанкционированной акции Павла Устинова.