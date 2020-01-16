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16.01.2020 22:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пилот ошибся?

Самолет в Домодедове приземлился на недостроенную полосу
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 8(8062)
В четверг в столичном аэропорту Домодедово произошел редчайший случай - самолет Sukhoi Superjet 100 иркутской авиакомпании "ИрАэро", выполнявший рейс 4284 из Сабетты (это Ямало-Ненецкий автономный округ) в Москву, приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу. Эта полоса недостроена и, естественно, еще не введена в эксплуатацию. Случившееся уже назвали ошибкой пилота.

С пассажирами и экипажем лайнера все в порядке - никто не пострадал.

Как объяснила корреспонденту "РГ" представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская, на место происшествия сразу же выехала оперативно-следственная группа. На момент подписания номера она еще продолжала работать на месте посадки. По результатам, как заверили нас в Следственном комитете на транспорте, "будет принято процессуальное решение". Это означает, что пока не ясно, есть ли основания возбуждать уголовное дело или следствию здесь нечего делать.

Фото: AIRBOYD / youtube.com
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По сообщению ТАСС, которое сослалось на данные экстренных служб, банально ошибиться пилот вполне мог. Дело в том, что между "рабочей" и недостроенной взлетно-посадочной полосами примерно 280 метров. А еще агентство напомнило, что посадка на недостроенную полосу это действительно редкий, но не первый подобный случай. Нечто похожее случилось в 2015 году в аэропорту Краснодара. Там самолет также сел на строящуюся полосу в штатном режиме. И там тоже не было пострадавших.

В Следственном комитете уверяют, что с лайнером все в порядке - на нем не видно никаких повреждений. Это, правда, пока только визуальные наблюдения. Более серьезной проверки еще не было. Но уже известно, что будет, и далеко не одна.

Кроме Следственного комитета РФ обстоятельства случившегося обязательно изучат специалисты в компании - производителе самолета. Уже заявлено, что начато расследование и Росавиацией.

Транспортная прокуратура также объявила, что "проводит проверку по факту посадки самолета на недостроенную ВПП".

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Компании Авиация Аэропорт Домодедово Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва СЗФО Ненецкий АО

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