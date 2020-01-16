В четверг в столичном аэропорту Домодедово произошел редчайший случай - самолет Sukhoi Superjet 100 иркутской авиакомпании "ИрАэро", выполнявший рейс 4284 из Сабетты (это Ямало-Ненецкий автономный округ) в Москву, приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу. Эта полоса недостроена и, естественно, еще не введена в эксплуатацию. Случившееся уже назвали ошибкой пилота.

С пассажирами и экипажем лайнера все в порядке - никто не пострадал.

Как объяснила корреспонденту "РГ" представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская, на место происшествия сразу же выехала оперативно-следственная группа. На момент подписания номера она еще продолжала работать на месте посадки. По результатам, как заверили нас в Следственном комитете на транспорте, "будет принято процессуальное решение". Это означает, что пока не ясно, есть ли основания возбуждать уголовное дело или следствию здесь нечего делать.

По сообщению ТАСС, которое сослалось на данные экстренных служб, банально ошибиться пилот вполне мог. Дело в том, что между "рабочей" и недостроенной взлетно-посадочной полосами примерно 280 метров. А еще агентство напомнило, что посадка на недостроенную полосу это действительно редкий, но не первый подобный случай. Нечто похожее случилось в 2015 году в аэропорту Краснодара. Там самолет также сел на строящуюся полосу в штатном режиме. И там тоже не было пострадавших.

В Следственном комитете уверяют, что с лайнером все в порядке - на нем не видно никаких повреждений. Это, правда, пока только визуальные наблюдения. Более серьезной проверки еще не было. Но уже известно, что будет, и далеко не одна.

Кроме Следственного комитета РФ обстоятельства случившегося обязательно изучат специалисты в компании - производителе самолета. Уже заявлено, что начато расследование и Росавиацией.

Транспортная прокуратура также объявила, что "проводит проверку по факту посадки самолета на недостроенную ВПП".