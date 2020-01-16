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16.01.2020 16:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Роддомы Москвы готовы к "беби-буму"

Текст: Ангелина Зеленькова

Столичные родильные дома готовы к тому, что после введенения маткапитала за первенца россиянки будут рожать чаще. Об этом сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на Ассамблеи "Здоровая Москва", которая проходит с 16 по 19 января а ВДНХ.

Фото: iStock
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По его словам, в 2020 году откроется современный перинатальный центр на территории 67-й горбольницы. Кроме этого, к концу года закончится строительство роддома в Коммунарке в Новомосковском административном округе.

"У нас высококвалифицированные кадры, обширная сеть женских консультаций, так что мы готовы к тому, что россиянки будут рожать чаще", - отметил Алексей Хрипун.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию указал на необходимость улучшить демографическую ситуацию в стране. Глава государства предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка. Правило будет распространяться на детей, уже родившихся в этом году. При этом раннее выплаты получали родители при рождении второго и следующих детей. Программа маткапитала будет продлена до 2026 года.

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