Росавиация начала расследование экстренной посадки самолета в Домодедово

Росавиация начала расследование обстоятельств экстренной посадки самолета иркутской авиакомпании в аэропорту Домодедово, сообщили в ведомстве.

"Росавиация приступила к расследованию серьезного инцидента, связанного с посадкой в аэропорту Домодедово самолета RRJ-95LR-100 авиакомпании "ИР АЭРО" (рейс РД 4284, Сабетта - Домодедово)", - говорится в сообщении Росавиации, поступившем в редакцию "РГ".

Расследование проводится в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и авиационных инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации.

"По предварительным данным воздушное судно повреждений не имеет, пострадавших нет", - отметили в Росавиации.

Самолет выполнял рейс из Сабетты (Ямало-Ненецкий автономный округ). Экстренная посадка была произведена на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Посадка прошла в штатном режиме. Всех пассажиров и их багаж доставили в терминал.