Новости

Рада приняла закон, урезающий преподавание на русском языке 17:30
Эксперты выяснили, кто в России чаще всего берет кредиты 17:29
Новороссиец решил продать кошку-"целительницу" за 20 млн рублей 17:28
В одном из детсадов Батайска воспитанникам заклеивали рты скотчем 17:24
В Москве обокрали квартиру командира космического корабля 17:07
Видео: Уилл Смит стал "Ведьмаком" вместо Генри Кавилла 16:58
Матвиенко: Руководство Совфеда 21 января утвердит план реализации Послания президента 16:55
Росавиация начала расследование экстренной посадки самолета в Домодедово 16:51
Зеленский понизил призывной возраст до 18 лет 16:51
Тексты Хараппской цивилизации признали логографическим кодом 16:51
Найденное в Китае существо оказалось "танцующим драконом" 16:50
Воронежский спонсор террористов получил девять лет 16:49
В Москве появится зал для бракосочетания маломобильных групп граждан 16:44
Психологи выяснили, какими стратегиями обмана пользуются лжецы 16:43
Роддомы Москвы готовы к "беби-буму" 16:42
36-летний оператор умер на съемочной площадке "Дома-2" 16:41
Пять главных ошибок на мойке, которые убивают вашу машину 16:34
Названы самые продаваемые новые автомобили в Москве 16:30
Астрофизики впервые описали, как реально построить машину времени 16:25
Михаил Мишустин назначен председателем правительства РФ 16:22
Приложение почты вошло в топ-5 наиболее популярных в категории "Ритейл" 16:16
Футболист "Динамо" Игбун опроверг информацию о своей госпитализации 16:14
Самолет совершил экстренную посадку около Домодедово 16:13
Путин и Нетаньяху подчеркнули важность сохранения правды о Второй мировой войне 16:11
Михаил Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни 16:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В чем преимущество теплой зимы
В чем преимущество теплой зимы
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 16:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Росавиация начала расследование экстренной посадки самолета в Домодедово

Текст: Евгений Гайва

Росавиация начала расследование обстоятельств экстренной посадки самолета иркутской авиакомпании в аэропорту Домодедово, сообщили в ведомстве.

"Росавиация приступила к расследованию серьезного инцидента, связанного с посадкой в аэропорту Домодедово самолета RRJ-95LR-100 авиакомпании "ИР АЭРО" (рейс РД 4284, Сабетта - Домодедово)", - говорится в сообщении Росавиации, поступившем в редакцию "РГ".

Самолет совершил экстренную посадку около Домодедово

Расследование проводится в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и авиационных инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации.

"По предварительным данным воздушное судно повреждений не имеет, пострадавших нет", - отметили в Росавиации.

Самолет выполнял рейс из Сабетты (Ямало-Ненецкий автономный округ). Экстренная посадка была произведена на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Посадка прошла в штатном режиме. Всех пассажиров и их багаж доставили в терминал.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин назначил Медведева замглавы Совбеза
Путин и Нетаньяху подчеркнули важность сохранения правды о Второй мировой войне
В Коми за взятку задержали министра МВД
Росавиация начала расследование экстренной посадки самолета в Домодедово