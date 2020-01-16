В Белгороде убийцу новорожденного приговорили к двум годам колонии

Белгородку, убившую своего новорожденного ребенка, приговорили к двум годам лишения свободы. Как сообщили в СУ СК по региону, отбывать наказание она будет в колонии-поселении - только после того, как младшему из ее двух детей исполнится 14 лет.

Напомним, что преступление произошло в октябре прошлого года. Около мусорных контейнеров в Белгороде нашли мертвого младенца. Экспертиза установила, что мальчик был доношен, родился живым и здоровым.

Позже выяснилось, что 33-летняя женщина родила дома, а на преступление решилась, по ее словам, из-за тяжелого материального положения. Сначала она спрятала труп на балконе, а вечером, по дороге в детсад за старшими детьми, выбросила на контейнерной площадке.