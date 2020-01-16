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16.01.2020 17:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве обокрали квартиру командира космического корабля

Текст: Александр Мелешенко

В Москве обокрали квартиру космонавта Олега Новицкого. Утром 15 января воры вынесли из нее несколько пар наручных часов, сейф с травматическим пистолетом и деньги - 815 тысяч рублей. Ущерб составил всего около 900 тысяч рублей.

Фото: iStock
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Как сообщает KP.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, квартира космонавта находится на первом этаже дома, не оборудованного системами видеонаблюдения, охраны и сигнализации. Грабители просто выломали оконную решетку и разбили стекло.

Уголовное дело заведено по статье о краже в крупном размере с проникновением в жилище.

Справка "РГ"

Олег Новицкий - космонавт-испытатель Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Первый полет в качестве командира космического корабля "Союз ТМА-06М" совершил 23 октября 2012 года, он продлился до 16 марта 2013 года. Имеет звание Героя России.

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