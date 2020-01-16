Новости

Путин поздравил Ланового с днем рождения 10:49
Власти Новокузнецка помогут семьям пострадавших при стрельбе в суде 10:49
В Австралии нашли останки самого крупного динозавра 10:42
Врачи прооперировали женщину, пострадавшую при стрельбе в Кузбассе 10:41
"Единая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера 10:39
"Русский Прадо" от УАЗа: стала известна дата выхода 10:39
В Госдуме оценили слова депутата ЕП об "искажении" Россией истории 10:37
Фото: Дженнифер Энистон выложила новое фото с "подругами" из "Друзей" 10:36
Три четверти россиян планируют сменить работу 10:34
Против капитана задержанной возле Курил японской шхуны возбудили дело 10:33
Открывший стрельбу в Новокузнецке был потерпевшим по уголовному делу 10:22
В Саратовской области в ДТП погибли четыре человека 10:20
В Татарстане проверят жалобу детей из приюта на домогательства 10:19
Профессор из Польши рассказала об истоках русофобии в своей стране 10:18
В столице открылась Ассамблея "Здоровая Москва" 10:13
Вулканическую грозу поймали на видео во время извержения на Филиппинах 10:11
На Сахалине женщина осуждена за убийство ребенка 10:10
Видео: Крымская трасса "Таврида" готова на 85 процентов 10:08
В Челябинске иномарка вылетела с моста в реку 10:05
Минск заинтересован в расширении помощи Евросоюза 10:00
Появилась первая фотография рестайлингового Volkswagen Tiguan 10:00
В Ульяновской области опрокинулся автобус, пострадали 13 человек 09:49
В Чечне заявили, что Рамзан Кадыров проходит курс лечения 09:46
Красноярские инспекторы ГИБДД спасли из огня десятки животных 09:42
Мишустин встретился в Госдуме с Володиным 09:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
В каких регионах снизилась стоимость полиса ОСАГО
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
16.01.2020 10:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В столице открылась Ассамблея "Здоровая Москва"

Текст: Ангелина Зеленькова

В Москве на ВДНХ начала работу XVIII Ассамблея "Здоровая Москва". Это крупнейший форум в сфере столичного здравоохранения, который продлится до 19 января. В этом году впервые все мероприятия проходит в открытом формате, выставку и другие мероприятия могут посетить все желающие москвичи и гости столицы.

Напомним, Ассамблея проводится в столице с 2001 года. В этом году ее решено проводить под брендом "Здоровая Москва", который полюбился москвичам за время проведения масштабного летнего теста здоровья в городских парках.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Минздрав определил критерии для внеплановых проверок больниц

В течение четырех дней работы Ассамблеи пройдет более 90 дискуссий и экспертных сессий с участием 200 зарубежных специалистов из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, России, США, Швеции, Южной Кореи и других стран.

Деловая программа форума охватывает практически все направления современной медицины. В числе главных тем Ассамблеи "Здоровая Москва" - цифровизация медицины, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина больших городов. На форуме пройдет 14 открытых лекций на научно-популярную тематику. На Ассамблеи выступят Нил Харбиссон, первый в мире официально признанный "человек-киборг", Андрей Курпатов, президент Высшей школы методологии, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка, Пол МакКенна, писатель, британский гипнотизер и специалист по саморазвитию, Дэвид Агус, легендарный врач Силиконовой долины, Николас Кристакис, социолог, биолог и врач, профессор Йельского университета, Ёсинори Осуми, ученый, Нобелевский лауреат, автор методики интервального голодания и другие известные лекторы.

Все желающие могут посетить выставку, на которой представлено более 30 экспозиций. Там можно не только познакомиться с последними достижениями московской медицины, но и пройти обследования, сдать анализы и узнать больше о состоянии своего здоровья.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
В Роспотребнадзоре рассказали о мерах по улучшению здоровья россиян

На стенде "Системы поддержки принятия врачебных решений" можно узнать, как с помощью цифровых продуктов врачи общей практики и терапевты смогут быстрее и качественнее помогать пациентам, а на стенде "Цифровой пациент" в формате интерактивной голограммы показано, как работает электронная медицинская карта москвича.

На стенде "Инфекционная безопасность города Москвы" можно пройти экспресс-тест на выявление гепатита С. Результат теста будет готов через 20 минут. В зоне "Московский донор" расположилась мини-лаборатория, в которой всем желающим определят уровень гемоглобина, группу крови и резус-фактор. А на стенде Московской скорой и неотложной медицинской помощи в режиме реального времени любой желающий может почувствовать себя диспетчером и узнать, как правильно ответить на звонок, какую бригаду отправить, какой совет дать в экстренной ситуации.

В последний день работы Ассамблеи 19 января на ВДНХ стартует "Здоровый забег", который станет одним из самых массовых в столице.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Цены на жилье в России вырастут на 10-15%
В Кузбассе при перестрелке в суде погиб пристав
Армия взяла под контроль район у российского посольства в Бейруте
В Чечне заявили, что Рамзан Кадыров проходит курс лечения
В Японии усилят контроль в аэропортах из-за пневмонии нового типа