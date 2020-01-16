В столице открылась Ассамблея "Здоровая Москва"

В Москве на ВДНХ начала работу XVIII Ассамблея "Здоровая Москва". Это крупнейший форум в сфере столичного здравоохранения, который продлится до 19 января. В этом году впервые все мероприятия проходит в открытом формате, выставку и другие мероприятия могут посетить все желающие москвичи и гости столицы.

Напомним, Ассамблея проводится в столице с 2001 года. В этом году ее решено проводить под брендом "Здоровая Москва", который полюбился москвичам за время проведения масштабного летнего теста здоровья в городских парках.

В течение четырех дней работы Ассамблеи пройдет более 90 дискуссий и экспертных сессий с участием 200 зарубежных специалистов из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, России, США, Швеции, Южной Кореи и других стран.

Деловая программа форума охватывает практически все направления современной медицины. В числе главных тем Ассамблеи "Здоровая Москва" - цифровизация медицины, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина больших городов. На форуме пройдет 14 открытых лекций на научно-популярную тематику. На Ассамблеи выступят Нил Харбиссон, первый в мире официально признанный "человек-киборг", Андрей Курпатов, президент Высшей школы методологии, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка, Пол МакКенна, писатель, британский гипнотизер и специалист по саморазвитию, Дэвид Агус, легендарный врач Силиконовой долины, Николас Кристакис, социолог, биолог и врач, профессор Йельского университета, Ёсинори Осуми, ученый, Нобелевский лауреат, автор методики интервального голодания и другие известные лекторы.

Все желающие могут посетить выставку, на которой представлено более 30 экспозиций. Там можно не только познакомиться с последними достижениями московской медицины, но и пройти обследования, сдать анализы и узнать больше о состоянии своего здоровья.

На стенде "Системы поддержки принятия врачебных решений" можно узнать, как с помощью цифровых продуктов врачи общей практики и терапевты смогут быстрее и качественнее помогать пациентам, а на стенде "Цифровой пациент" в формате интерактивной голограммы показано, как работает электронная медицинская карта москвича.

На стенде "Инфекционная безопасность города Москвы" можно пройти экспресс-тест на выявление гепатита С. Результат теста будет готов через 20 минут. В зоне "Московский донор" расположилась мини-лаборатория, в которой всем желающим определят уровень гемоглобина, группу крови и резус-фактор. А на стенде Московской скорой и неотложной медицинской помощи в режиме реального времени любой желающий может почувствовать себя диспетчером и узнать, как правильно ответить на звонок, какую бригаду отправить, какой совет дать в экстренной ситуации.

В последний день работы Ассамблеи 19 января на ВДНХ стартует "Здоровый забег", который станет одним из самых массовых в столице.